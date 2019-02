STOLTE FORELDRE: Her er pappa Øivind (f.v.) og mamma Brita med Ole Gunnar Solskjær da han ble dekorert som Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Til høyre står kona Silje og svigermor Grete Lyngvær. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / SCANPIX

Mamma Solskjær om sønnen: – Kjenner jo en klump i halsen

MANCHESTER (VG) Brita og Øivind Solskjær er svært stolte over sønnens prestasjoner som Manchester United-manager, men synes selv at det kan bli litt vel mye positivitet rundt Ole Gunnar Solskjær (45).

I et intervju med United-Supporteren , medlemsbladet til Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb (MUSCS), forteller Ole Gunnar Solskjærs foreldre åpenhjertig om hvordan de har opplevd de første ukene etter at sønnen ble ansatt i den prestisjefulle jobben på Old Trafford.

De var til stede på stadion da Solskjær ledet Manchester United til 4–1-seier over Bournemouth den 30. desember. Pappa Øivind sier at han ble rørt og kaller det hele et eventyr, mens mamma Brita beskriver det slik:

– Man kjenner jo en klump i halsen. Til og med Elijah, han minste (sønnen til Ole Gunnar), tok opp mobilen og filmet fordi Solskjær-navnet runget. Vi traff Ferguson og snakket litt med ham også. Det var så mange som sa de var glade for at Ole Gunnar var blitt manager. Det virket ekte, det de sa, så det var hyggelig å høre.

– Vi synes det ble altfor mye

De sier at de er svært stolte over sønnens prestasjoner, men at de foretrekker å holde seg litt i bakgrunnen, og at de ikke går rundt og snakker høyt om det.

De har naturligvis god grunn til å være stolte: Ole Gunnar Solskjær har så langt ledet Manchester United i ni kamper – og ennå har han ikke tapt. Fasiten er foreløpig åtte seirer og én uavgjort, inkludert 1–0 borte mot Tottenham og 3–1 borte mot Arsenal.

Men foreldrene mener selv at det har blitt litt vel positiv blest rundt sønnens start i jobben.

– Den dagen han fikk jobben så gikk det om igjen og om igjen på TV, og til slutt sa jeg «nå må dere slutte!». Vi synes det ble altfor mye. Men selvfølgelig: å høre ros og hyggelige ord er fint, men jeg tenker vel at folk kan gå lei av å høre om det. Det er mye skryt for at det går så bra nå, sier Brita Solskjær til United-Supporteren.

– Aldri sånn at vi tar av

Pappa Øivind kaller sønnens start i managerjobben «fantastisk», men tar ikke helt av av den grunn. Det ligger i familiens natur, sier han:

– Vi er nå rolige av oss vi også da. Det er aldri sånn at vi tar av og hæla i taket. Det virker som om mange utenfor tar helt av. De er mye verre enn det vi er. De er helt oppe i skyene og skriker og gaper for Ole Gunnar. Det er hyggelig at de setter pris på Ole Gunnar og det han har gjort, men vi er rolige av oss. Han tar ikke av.

VG har henvendt seg til Øivind og Brita Solskjær for ytterligere kommentarer, men har foreløpig ikke fått svar.

