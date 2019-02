PÅ KANTEN: PSGs midtstopper Presnel Kimpembe (t.h.) levde flere ganger farlig under oppgjøret mot Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United. Men han endte opp som helt. Foto: AFP

Solskjær mener PSG-helten var heldig: – Man reagerer på de tingene

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (45) mener PSG kanskje burde blitt redusert til ti mann før de tok ledelsen. Men han har ingen problemer med å innrømme at laget hans ikke var godt nok.

Publisert: 13.02.19 05:25







Paris-midtstopperen Presnel Kimpembe, som scoret 1–0-målet på Old Trafford, fikk gult kort allerede etter 11 minutter i 2–0-seieren over Manchester United tirsdag kveld.

Flere ganger så han ut til å være på grensen til utvisning. Senere i første omgang gikk han inn i en voldsom takling på Luke Shaw. To minutter etter pause kom en av situasjonene Solskjær reagerer på: Kimpembe rev Rashford i bakken, men fikk ikke engang frispark mot seg. Dermed slapp han også unna sitt andre gule kort.

les også Dette var en liten massakre

– Ja. Veldig. Veldig, svarer Solskjær kontant på spørsmål om han mener Kimpembe var heldig som fikk bli værende på banen.

– Måten han kaster Rashford i bakken på i andre omgang, og vi får ikke engang frispark … Selvfølgelig, man reagerer på de tingene. Men det er ikke noe poeng i at jeg sitter her og snakker om det nå. Det er over, sier Solskjær.

Få siste nytt om Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i vår Solskjær-spesial!

– Vi var ikke på nivå

Han entret pressekonferanserommet på Old Trafford like etter midnatt norsk tid. Til tross for å ha tapt sin første kamp som midlertidig United-manager fremstod ikke Solskjær bitter eller i dårlig humør. Han var rolig, smilende og svarte utfyllende på alle spørsmål.

Bortforklaringer var det lite av, annet enn uttalelsene om Kimpembe, og det kunne jo blitt en helt annen historie hvis kampens første målscorer hadde blitt utvist minutter tidligere. TV 2s ekspert Brede Hangeland mente også at franskmannen burde fått marsjordre. Men alt i alt var det klasseforskjell på lagene, noe Solskjær erkjenner.

les også Avis hevder United har bestemt seg om Solskjær: – Dette er hans største problem

Den tidligere Manchester United -spilleren Phil Neville mener tapet mot PSG ikke burde «definere Ole Gunnar Solskjær », og sier at «disse spillerne er ikke på nivå med de beste europeiske lagene». Solskjær er ikke fremmed for sistnevnte påstand.

– Vi var ikke på nivå i dag. Dette er et nivå opp fra det vi har spilt mot så langt. Vi har hatt en flott rekke med kamper, vi kom inn til denne kampen med stor selvtillit, men det var et stort steg opp. De har kvalitet fra keeperen til spissen. Det er en grunn til at de er en av favorittene. Det er det nivået vi burde sikte på i denne klubben, sier Solskjær til VG.

Advarer spillerne

Han kaller tapet mot PSG for en «realitetssjekk» og legger ikke skjul på at Manchester United er ute etter å forsterke troppen sin.

– Spillerne mine vet at vi må heve oss for å komme til det nivået vi ønsker, sier han.

– Hva sa du til dem etter kampen?

– Ikke synes synd på dere selv. Dette er noe dere må lære av, et nivå høyere enn vi er vant til, sier Solskjær og advarer:

– Vi har Chelsea og Liverpool i de to neste kampene. Den som synes synd på seg selv, kommer sannsynligvis ikke til å spille mot Chelsea.

les også Mangeårig United-trener i stort VG-intervju: Disse burde Solskjær kjøpe hvis han får jobben

Den kampen kan Paul Pogba spille, men franskmannen er suspendert i returkampen mot PSG om fire uker etter at han fikk sitt andre gule kort like før slutt på Old Trafford.

– Jeg er skuffet over at vi ikke har Paul tilgjengelig. Han var vår beste spiller. Han hadde tre spillere rundt seg hele tiden, men klarte likevel å komme seirende ut. Det er en stor smell. Han har vært fantastisk for oss, sier Solskjær, som har forhåpninger om å trosse oddsen og vinne med minst to mål på Parc des Princes:

– Vi skal gi det et forsøk i Paris. Det er et veldig, veldig vanskelig fjell å bestige, men det er ikke umulig.