RBK-spiss Erik Botheim (t.v.), her fra G19-NM-finalen i fjor, er blant dem som kan bli en del av prøveordningen.

NFF med ny utlånsordning for talenter: – Kan komme i konflikt med FIFAs regler

I 2019 tester Norges Fotballforbund ut en helt ny ordning. De lar norske toppklubber sende unge talenter på lån hele året, også utenfor overgangsvinduene.

Prøveordningen skal gjøre det lettere å låne ut unge spillere, noe som igjen skal gjøre det lettere for talenter å få spilletid på et høyt nivå.

Det var Sportshjørnet som først omtalte ordningen. Nettstedet lister opp en rekke sentrale punkter i avtalen, blant annet følgende:

Den gjelder spillere med proffkontrakt i Eliteserien, Obos-ligaen og Toppserien.

Den gjelder spillere som fyller mellom 18 og 22 år i 2019.

Spilleren må minimum være på utlån i 14 dager, maks ut året.

Avtalen kan avsluttes tidligere enn avtalt, men altså tidligst etter 14 dager.

Den gjelder spillere som regnes som lokalt utviklet. Spillere fra utenfor EU/EØS kan ikke lånes ut etter ordningen.

Spillerne som lånes ut, må bli lånt ut til en klubb som er høyere i systemet enn klubbens 2. lag.

I tillegg er det et punkt som strider med FIFAs normale regler. Ordningen åpner nemlig for at en spiller kan spille for mer enn to klubber i løpet av ett år. Ifølge FIFAs regler er det ikke lov.

– Det vi prøver ut nå, er litt i grenselandet, men vi har blant annet sett på ordningen Sverige har. Dette kan komme i konflikt med FIFAs regler, men er et prosjekt vi ønsker å prøve ut nå, sier NFF-direktør Nils Fisketjønn til Sportshjørnet.

Overfor VG utdyper Erik Solér, som har vært Norsk Toppfotballs (NTF) pådriver i saken.

– Det er noen begrensninger i ordningen. Man skriver ikke ny kontrakt med den nye klubben, og man kan ikke spille i UEFA-turneringer. Det har vært viktig for oss at man har muligheten til å spille for flere enn to klubber, men dette er ingen omgåelse av regelverket, sier Solér, og påpeker at ordningen har eksistert i Sverige i flere år.

Han er entusiastisk når han prater om prøveordningen, og kaller den «en milepæl for norsk fotball og talentutviklingen».

– De gamle ordningene har vært for lite fleksible. Her kan man hente spilleren tilbake på relativt kort tid om det skulle være behov for det, sier Solér.

Det er flere scenarioer der det kan være aktuelt. For eksempel om klubben som eier spilleren sliter med skader og trenger spilleren. Et annet eksempel er om spilleren ikke får spille i klubben hen er på utlån. Da kan spilleren hentes tilbake og leies ut til en ny klubb.

– Det er meningsløst å sitte på benken når du er lånt ut, men nå får vi et verktøy som er til spillernes beste. Dette er først og fremst laget for å spillerutviklingens skyld, at spillere mellom 18 og 22 år ikke bare får trene på høyt nivå, men også spilletid på riktig kamparena. Dette er et stort steg på veien til akkurat det, og det er utrolig viktig, sier NTF-sportssjefen.