BLIR LAGKOMPISER: Petter Strand (t.h.) i duell med Fredrik Haugen forrige sesong. Nå blir de lagkompiser. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Petter Strand klar for Brann: – Har vært klubben min siden liten

FOTBALL 2019-01-14T09:21:51Z

Lørdag skrev Petter Strand (24) under på en langtidsavtale med Brann. Mandag bekrefter klubben avtalen med den tidligere Molde-spilleren.

Publisert: 14.01.19 10:21 Oppdatert: 14.01.19 10:36

Det skriver Brann på sine hjemmesider . Der heter det at 24-åringen, som har tilbragt de tre siste sesongene i Molde, har skrevet under på en fireårskontrakt med klubben.

Det er det flere grunner til:

– Brann har et godt lag som ledet serien lenge i fjor og som kan bli enda bedre nå. Jeg er blitt presentert for et opplegg som virker veldig bra og som jeg har tro på. Brann spiller på en måte som vil passe meg. Klubben har virkelig vist at de ville ha meg. Jeg er bergenser. Brann har vært klubben min siden jeg var liten, sier hovedpersonen selv.

Petter Strand kommer gratis fra Molde ettersom han sto uten kontrakt med klubben etter forrige sesong, det selv om Molde ønsket å forlenge med midtbanespilleren. I Molde scoret han blant annet denne lekkerbiskenen (se fra 45 sekunder ut i klippet):

Strand spilte de fleste kampene for Molde i 2016 og 2017, men måtte finne seg i å sitte en god del på benken i fjor høst. Det endte med sølv for Molde, rett foran Brann.

Nå håper Brann-sportssjef Rune Soltvedt at Strand kan bidra til å få Brann høyere opp på tabellen enn Molde.

– Vi har vært særdeles ivrige for å få Petter hit. Han var først og fremst ønsket fordi han er en veldig god fotballspiller som vil passe godt inn hos oss. Så er han lokal, sier Soltvedt til Branns hjemmesider.

– Han har vært viktig for Molde, som er et topplag. Sammen med de andre nykommerne våre vil Petter kunne bidra til at vi tar nye steg, fortsetter sportssjefen.

Strand er Branns sjette forsterkning denne vinteren. Fra før av har fjorårets bronselag hentet Eirik Holmen Johansen, Håkon Opdal, Jesper Löfgren, Kristoffer Løkberg og Marcus Mehnert.

