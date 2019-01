SJEFEN OVER ALLE SJEFER: RBKs Eirik Horneland har kontraktfestet at han er klubbens øverste leder. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Stusser over at Horneland har blitt Rosenborgs «øverste leder»

TRONDHEIM (VG) Rosenborgs nye trener Eirik Horneland (43) har i stillingsinstruksen sin at han er «virksomhetens øverste leder». Trenerforeningen stusser over formuleringen.

Rettssaken mellom Kåre Ingebrigtsen og Rosenborg, som endte med forlik onsdag , handlet i stor grad om Ingebrigtsen var «øverste leder» eller ikke. Det er kun øverste leder i en virksomhet som kan fraskrive seg stillingsvernet, og dermed inngå klausuler om sluttpakker.

Horneland: - En del av det

I Eirik Hornelands Rosenborg-kontrakt står følgende:

«A-laget er virksomhetens hovedprodukt, og hovedtrener er virksomhetens øverste leder. Arbeidstakers nærmeste overordnede er styrets leder og arbeidstaker rapporterer til styreleder. Stillingen som hovedtrener er sidestilt med daglig leder i Rosenborg Sport AS, som har det øverste administrative ansvaret i virksomheten».

– Nå skal ikke jeg begi meg ut på de tingene der, tror jeg, svarer Horneland når VG spør om han føler seg som klubbens øverste leder.

I Kåre Ingebrigtsens kontrakt sto det ingenting om at han var øverste leder. Det sto at hans nærmeste overordnede er styreleder og at «daglig leder skal alltid godkjenne økonomiske disposisjoner».

På spørsmål om hvilket ansvar han har for nye signeringer, svarer Horneland «vi er vel en del av det alle mann». Om hvilke oppgaver han har i Rosenborg, i tillegg til å være trener, svarer han «delaktig i logistikken, for du skal ha et lag til å prestere utpå der».

Taus Koteng

Horneland har i likhet med Ingebrigtsen en avtale om sluttpakke, men den er utformet litt annerledes.

– Har Horneland fått mer reell makt i Rosenborg enn det Ingebrigtsen hadde, eller er det bare et punkt i kontrakten?

– Det vet man ikke ennå, svarer Teddy Moen, som er daglig leder i Norsk Fotballtrenerforening.

– Men denne saken har skapt bevissthet rundt at Eirik Horneland juridisk sett er virksomhetenes øverste leder. Sånn sett er det interessant å se om det vil bety noe annet i praksis når det gjelder organisasjonskartet, stillingsinstruks og de oppgavene han skal utføre. I praksis kan dette bety at Eirik Horneland må ta på seg ansvaret for en god del sider som hovedtrener i Rosenborg normalt ikke gjør, legger han til.

– Det er mange sider ved det å drive fotballklubb: Skaffe sponsorer, spillerlogistikk, scouting, analysearbeid, personalansvar og økonomisk ansvar. Det blir interessant å se hvor mye hovedtrener vil engasjere seg i det.

I Hornelands kontrakt står følgende under «avtalens opphør/endring i avtaleperioden»:

«Partene er enige om at arbeidsgiver ensidig kan avvikle med umiddelbar virkning arbeidstakers arbeidsforhold ved å utbetale et sluttvederlag som følgende: Dersom arbeidstakers engasjement som Hovedtrener avvikles etter tre år utbetales ikke sluttvederlag.Dersom arbeidstakers engasjement som Hovedtrener avvikles mellom 2. og 3. år utbetales sluttvederlag lik fra det tidspunkt arbeidstaker slutter og ut år 3. Dersom arbeidstakers engasjement som Hovedtrener avvikles mellom første år og år 2 utbetales et sluttvederlag tilsvarende ett års lønn».

Ivar Koteng ønsker ikke å kommentere Hornelands kontrakt.

– Kontrakter er konfidensielle, skriver styrelederen i en SMS til VG.

