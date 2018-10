BLIKKFANG DAGEN DERPÅ: Her forlater Ole Kristian Selnæs landslagsleiren etter to strålende landskamper og passerer gjennom Gardermoen tirsdag formiddag. Foto: Øyvind Herrebrøden

Dominant Selnæs gir Lagerbäck hodebry: – Håper jeg har gjort det vanskelig

GARDERMOEN (VG) Ingen var totalt sett bedre i landslagets to 1-0-seirer enn Ole Kristian Selnæs (24). Midtbanespilleren selv mener han var omtrent på nivået han pleier å være i Ligue 1.

– Motstanderne jeg møter hver helg, er på et mye høyere nivå enn både Slovenia og Bulgaria. Hvis jeg ikke hadde klart å spille godt i de to kampene, hadde jeg blitt skuffet over meg selv. Jeg har spilt godt i lang tid i Frankrike, sier Selnæs, som tar seg tid til et møte med VG på Gardermoen etter en dårlig natts søvn etter Bulgaria-triumfen Bulgaria på Ullevaal.

Men han kunne ta kvelden med god samvittighet. Mot Slovenia lørdag avgjorde han kampen med en vakker halvvolley, mot Bulgaria tirsdag styrte han hele det norske spillet i 1. omgang (mest involvert med 34 pasninger og over 90 prosent treffsikkerhet), han prikket baller hit, dit og gjennom ledd, og han speilet en gammel attest fra trønderkompis Pål André Helland; «unik forståelse for rom, som ingen andre i norsk fotball har».

Skapt «midtbanetrøbbel»

Selnæs har garantert også røsket litt i midtbanehierarkiet til Lars Lagerbäck . Svensken har foretrukket Sander Berge/Markus Henriksen hver eneste gang han har hatt begge tilgjengelige, men før de to avgjørende Nations League-kampene mot Slovenia og Bulgaria blir det vanskelig å komme utenom Ole Selnæs .

– Det vet man aldri og er ikke opp til meg. Så det slipper jeg å tenke på. Men håper jeg har gjort det til en vanskelig oppgave. Det er en måned til neste samling, og ingenting er så ferskvare som fotball. Kortene kan være stokket om, påpeker Selnæs, som ikke helt visste hvordan han skulle feire sitt andre landslagsmål for Norge:

– Kan han spille med deg og Berge?

– Ja, hvorfor ikke? er spørsmålet som også blir svaret fra Saint-Étienne-proffen.

– Absolutt en konstellasjon

Ståle Solbakken, tidligere midtbanemann på landslaget og 4–4–2-trener i FC København, tror Selnæs/Berge fint kunne fungert for Lagerbäck.

– Selnæs og Berge er absolutt en konstellasjon man kan se for seg i fremtiden. Ulempen med Selnæs har vært at han ikke har dekket store nok rom i en firer, og flyttet seg litt sakte, men nå ser det ut til at han har blitt bedre på det også. Men Henriksen har gjort det bra. Det gjør at man har flere strenger å spille på, og at man er bedre rustet mot skader, vurderer Solbakken overfor VG.

Selnæs startet Lagerbäcks sjefperiode med å være utestengt i svenskens tre første konkurransekamper etter en dommerutskjelling fra høsten 2016 . Samtidig var Lagerbäcks assistent Per Joar Hansen en som ikke ga den talentfulle trønderen altfor mange sjanser i sin periode som Rosenborg-trener i 2013–2014 (iallfall ikke sammenlignet med etterfølger Kåre Ingebrigtsen.

Men nå har Selnæs vært på banen i de syv siste landskampene og totalt spilt 12 av de 14 kampene han har vært tilgjengelig.

– Jeg har aldri tenkt på at jeg startet på minussiden. Det at jeg var borte de første kampene, hadde ikke spesielt mye å si, tror Selnæs.

Fransk gjennombrudd

Han har storspilt i sin franske klubb etter at de skiftet til trenerveteranen Jean-Louis Gasset (64), som tok over Saint-Étienne ved juletider i fjor. Siden den gang har nordmannen nytt ubetinget tillit som én av to sentrale midtbanespillere ved siden av den tidligere franske landslagsspilleren Yann M'Vila.

– Alle tenkte at Selnæs ikke kunne spille i en toer på midten, at han kun var egnet som et anker, en slags «quarterback». Men Gasset ga ham en ny rolle i en duo, med en justering: Selnæs spiller på høyresiden, slik at han har den gode venstrefoten vendt inn mot hele banen. Det har tvunget ham til å spille litt annerledes og har nærmest fungert som en teknisk, taktisk og mental revolusjon for ham, sier journalisten Bernard Lions, som dekker Saint-Étienne for den franske storavisen L'Équipe.

Før sommeren følte Selnæs at han sto ved et veiskille i den franske klubben , at det enten gikk mot salg eller kontraktsforlengelse. Ingen av delene skjedde i sommer, selv om Premier League-klubben Fulham ble sterkt knyttet til nordmannen. Kanskje går det mot at han heller signerer ny kontrakt med den franske seriefemmeren.

– Jeg har ikke hørt noe ennå, ikke fått noe kontraktsforslag. Men tror hjulet så vidt har begynt å starte, røper Selnæs overfor VG.