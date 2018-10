OMRINGET: Brøndbys trener forteller at de gjorde grep for å stoppe Guro Reiten. Foto: MATTIS SANDBLAD

Brøndby-treneren om Reiten: - Hun er nesten for god for den norske ligaen

FOTBALL 2018-10-17T23:33:15Z

JESSHEIM (VG) (LSK Kvinner – Brøndby 1-1) Guro Reiten (24) vil ikke svare på spørsmål om hvor hun spiller neste sesong, men Brøndby-trener Per Nielsen mener hun definitivt er god nok for en toppklubb i Europa.

– Guro er en super spiller. Hun var dominerende da vi møtte LSK i fjor. Hun scorer mål og har et godt blikk for spiller. Hun er nesten for god for den norske ligaen, sier Nielsen.

– Så hun bør dra til en større klubb?

– Det skal jeg ikke blande meg i, men hun kan definitivt klare seg bra i utlandet, svarer Nielsen kontant, som selv spilte for Brøndby i en årrekke, og har ti kamper for det danske landslaget.

Utenom 1–0-scoringen, hvor Reiten lekkert fant hjørnet fra 20 meter, som hun selv kaller flaks, greide Brøndby-jentene for det meste å stoppe Reiten i første kamp av åttedelsfinalen av Champions League på Jessheim Stadion onsdag kveld.

Tar klubbvalg etter sesongen

Reiten selv ønsker ikke å snakke om en eventuell overgang til utlandet.

– Akkurat nå er det så mye kamper og ting som skjer. Det må jeg ta stilling til etter sesongen. Jeg har kontrakt med LSK også neste år, og forholder meg til det foreløpig, forklarer Reiten til VG.

– Men det ødelegger vel ikke for interessen med slike scoringer i Champions League?

– Det kan hende, men det tenker jeg ikke så mye på akkurat nå, smiler hun.