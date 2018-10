HERJET: Neymar herjet mot Røde Stjerne, i en kamp der han blant annet scoret to nydelige frispark-mål. Nå etterforskes kampen i frykt for kampfiksing. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Frykter kampfiksing i PSGs storseier i Champions League

2018-10-12

Litt over en uke etter Paris Saint-Germains 6-1-slakt av Røde Stjerne settes Champions League-kampen i fotball under lupen. Det er frykt for at oppgjøret var fikset.

12.10.18

Det sier kilder som er tett på etterforskningen av saken til nyhetsbyrået AFP.

En leder i Røde Stjerne skal ha satset 5 millioner euro (46 millioner kroner) på at det serbiske laget skulle tape kampen med fem mål, skriver den franske avisen L'Équipe.

Røde Stjernes talsmann Nebojsa Todorovic ville ikke kommentere saken overfor AFP.

Kan dette ha vært kampfiksing? Se målene og døm selv!

PSG ledet den aktuelle kampen 4-0 ved pause. Det sto 5-0 etter 70 minutter. Så reduserte Røde Stjerne en gang før Neymar fastsatte sluttresultatet til 6-1 etter 81 minutter da han fullbyrdet sitt hattrick.

Les VGs referat fra kampen: To perler fra hattrick-Neymar i storseier

Røde Stjerne, som er tilbake i den gjeveste europacupen for første gang siden 1992, spilte 0-0 hjemme mot italienske Napoli i Champions League -åpningen i september. Den serbiske klubben vant Champions Leagues forgjenger (serievinnercupen) i 1991.

UEFA skal ha fått et tips før avspark om at det kunne være mistenkelige innsatser på utfallet av kampen. Fransk økokrim har så langt nektet å kommentere saken.

Liverpool er Røde Stjernes neste motstander i Champions League. Oppgjøret spilles på Anfield onsdag 24. oktober.