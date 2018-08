TRE PORTUGISERE: Agent Jorge Mendes (t.v.), nysigneringen João Moutinho og manager Nuno Espírito Santos – tre nøkkelfigurer for Wolverhampton. Foto: AFP, Getty Images, Reuters

Wolverhamptons portugisiske suksessoppskrift: – Har ikke gjort alt etter boken

Publisert: 01.08.18 16:05

FOTBALL 2018-08-01T14:05:55Z

Hva får du om du blander en eier som er god for 60 milliarder pund, verdens mektigste fotballagent og en portugisisk manager? Et lag Kasper Wikestad tror vil hevde seg i Premier League.

Og det laget er Wolverhampton Wanderers.

Wolves er tilbake på øverste nivå i England etter seks års fravær. Ulvene var helt overlegne i Championship forrige sesong, og i forkant av denne sesongen, har de hentet inn den ene superstjernen etter den andre.

Dersom vi går seks år tilbake i tid, finner vi et Wolves-lag som gikk fullstendig i oppløsning. De ble sist i Premier League med seks poengs margin, noterte seg bare for fem seiere, vant bare én av de siste 24 kampene og spilte 30 strake kamper uten å holde nullen.

Nå er de tilbake i det gjeve selskap. Man kan kanskje spørre seg hva som har vært suksessoppskriften for Wolves’ renessanse. Kasper Wikestad har svaret.

– De kinesiske pengene, kombinert med Jorge Mendes, slår TV 2-eksperten fast.

Portugisiske bånd

Wolves ble kjøpt av Fosun International i juli for to år siden, og eieren av Fosun, Guo Guanchang, er god for minst 60 milliarder pund, ifølge Birmingham Mail.

Og det er heller ingen tilfeldighet at klubben har hele syv portugisere i førstelagstroppen. Da er ikke U23-spillerne inkludert, ei heller utlånte Roderick Miranda eller klubbens manager Nuno Espírito Santo.

Det skyldes Jorge Mendes, mannen som sannsynligvis er fotballverdens aller mektigste agent. Og Wolves-treneren Espírito Santa var også Mendes’ aller første klient, da Espírito Santo var aktiv som spiller. De to har et nært forhold, ifølge Wikestad.

– Wolves har kuttet noen hjørner og har ikke gjort alt etter boken. Wolves-eierne har blant annet eierandeler i agentselskapet til Mendes. Det er helt åpenbart at de har omgått noen regler på veien til hvor de er nå.

– Mendes får det ofte som han vil. De har hentet spillere som egentlig er for gode for de. Ruben Neves forrige sesong er et godt eksempel.

Denne sommeren har de portugisiske landslagsspillerne Rui Patrício og João Moutinho sluttet seg til Wolves. Nå kobles de også til en annen portugiser, Pepe. Fellesnevneren her?

Alle tre er representert av Mendes.

Tror på topp ti

Selv om det er noen ugler i mosen når det kommer til Wolves’ og overgangsmarkedet, legger ikke Wikestad skjul på at han har store forventninger til Wolves kommende sesong.

– Jeg mener at de er blant de tre sterkeste kandidatene til å bli de beste etter topp seks-gjengen. De to andre er Everton og West Ham. De er flinke til å finne riktige spillere, Nuno har gjort en god jobb med laget, og jeg kan ikke huske å ha sett en sterkere tropp fra et nyopprykket Premier Leauge-lag, sier Wikestad til VG.

Og han har troen på at Wolves kommer til å imponere mange, når Premier League-ballen begynner å rulle på Molineux Stadium igjen.

– Det er en klisjé å kalle det spillende fotball, men det er det de spiller. De har fortsatt en jobb å gjøre med troppen, men det er et velharmonert lag som med spillere som komplimenterer hverandre. De spilte mye med en trebackslinje forrige sesong, og er raske i kontringsspillet, sier han.

Wolves er kommende sesong den eneste Midlands-klubben i Premier League. Birmingham, Aston Villa og West Brom må alle belage seg på å spille i Championship.

– Wolves må flagge Midlands-fanen, i et utrolig fotballtungt og tradisjonsrikt område. Det er en større klubb enn man kanskje skulle tro, og nå har de virkelig potensialet til å etablere seg.

Wikestad sier at han gleder seg veldig til den nye sesongen sparkes i gang. Han skal over til balløya til åpningshelgen sammen med Brede Hangeland for å kommentere Fulham – Crystal Palace og Arsenal – Manchester City.

Nyopprykkede Cardiff møter Bournemouth i sin første kamp, mens Wolves serieåpner mot Everton.

Sannsynligvis med flere portugisere i startoppstillingen – og Nuno Espírito Santa – mannen med etternavnet som kan oversettes til «hellig ånd» – på sidelinjen.