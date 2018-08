Drømmescoringer av Jebali og Bendtner – RBK på god vei mot Europa League

FOTBALL

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-FK Shkëndija 3–1) Med ett mål hver av Jebali, Bendtner og Levi, har Rosenborg én fot i gruppespillet i Europa League.

Erik Eikebrokk

Publisert: 23.08.18 22:38

Rosenborg-trener Rini Coolen sier til VG at han er fornøyd med seier 3–1 over det makedonske mesterlaget, og at han ville sagt «ja» til dét resultatet hvis han fikk tilbud om det før kampen.

– Første omgang var veldig, veldig bra, med fantastiske mål.

– Men..?

– Spillerne er veldig skuffet. De ville ha det fjerde mål, men i stedet fikk Shkëndija et mål. Det var ikke planen at de fikk det målet, sier Coolen, til VG.

– Det er folk i garderoben som er pissed , og det skal det være. Vi er skuffet som faen over at det ble 3–1 i stedet for 3–0. Med 3–0 hadde vi hatt de største mulighetene til å gå videre, sier Jonathan Levi, som scoret 3–0-målet.

– Kanskje var det bra at det ble 3–1, slik at vi er litt pissed før bortekampen.

Drømmestart

Rosenborg leverte en førsteomgang av godt gammel merke. I spissen, bokstavelig talt, var angrepstrioen Nicklas Bendtner, Issam Jebali og Jonathan Levi, som scoret hvert sitt mål, i en omgang det luktet svidd av.

– Første omgang var veldig, veldig bra. Vi har jobbet mye med samspillet mellom Meling, Jebali og Bendtner, sier Coolen.

Hjemmelaget greide ikke å følge opp på samme måte i andre omgang, men har likevel én fot i gruppespillet i Europa league.

– Det kommer til å bli en tøff bortekamp, og dette er fortsatt ikke avgjort. Men vi viste i dag at vi er gode nok til å score mål i bortekampen også, sier Rosenborg-treneren.

Bendtner

Kledt i svart skyggelue, skygget Bendtner unna pressesonen etter kampen, og snek seg ut bakveien på Lerkendal.

– Bendtner jobbet veldig bra, og var involvert i mange kontringer. Han var smart og sterk i duellene. Han spilte en fantastisk kamp, sier Coolen.

– Er du redd for å miste ham før overgangsvinduet stenger? (31. august, journ.anm.)

– Det er alltid en fare for at man kan miste så gode spillere, ikke bare Nicklas. Det er ikke noe jeg ønsker, for jeg vil beholde alle. Men fotball er også business. Jeg kan ikke tenke for mye på det, for det er ikke jeg som bestemmer.

Tunisisk magi

Treneren gjorde en taktisk endring i formasjonen, og snudde opp-ned på den mye omtalte «v’en» på midtbanen. Det betød Marius Lundemo som dypt anker, og Anders Konradsen og Mike Jensen i klassiske indreløperroller.

Om det var dét som var hovedingrediensen i den magiske førsteomgangen, vites ikke, men det var i hvert fall magi det som nysigneringen Jebali leverte etter drøyt ti minutter.

Jebali tok imot pasningen fra Bendtner med et silkemykt touch, dro av én mann, kikket opp, og chippet ballen på genialt vis over keeper Zahov.

– Det er ikke første gangen at scorer et slikt mål. Vi har sett det før. Det viser hvor god han er, og at han er en god signering for oss, sier Coolen.

– Vi skal vinne Europa league

Scoringen la ikke akkurat noen demper på hjemmelagets angrepsvilje. Det gikk ikke mer enn fire minutter før ballen lå i nettet igjen.

For nå svingte det virkelig av Rosenborg. Levi dro seg utover, og fikk akkurat slått inn. Foran mål ventet Bendtner, som knuste oppasseren i lufta, og fikk headet i bakken mot lengste kryss. Keeper Zahov strakk seg, men ikke langt nok. Dermed 2–0.

Hjemmelaget spilte som i «gamle dager», og hjemmepublikummet jublet i samme stil, med trampeklapp og sanger om at Rosenborg skal vinne Europa League.

Kontringsfotball

Men angrepstrioen var på ingen måte ferdig. Da første omgang så ut til å ebbe ut, og bortelaget var på vei inn i kampen, lyktes endelig Rosenborg på én av sine mange kontringsmuligheter.

Nok en gang vant et særdeles aggressivt hjemmelaget igjen ballen høyt i banen. Jebali spilte til Bendtner, som fikk med seg at Birger Meling kom i stor fart på venstre. Meling la inn foran mål; der hadde Jonathan Levi bare å bredside ballen i tomt mål.

Bortemål

Rosenborg lå seg bakpå, ventet på kontringer, og jobbet aggressivt i presset, men de store sjansene, og den kollektive angrepsviljen fra første omgang uteble, og bortelaget så bare bedre og bedre ut.

– Vi snakket om det i pausen; at vi måtte passe på å ikke få et mål i mot, og samtidig jakte mål numer fire. Vi gjorde ikke det godt nok, for vi skapte ikke nok sjanser i andre omgang. Det kunne vi gjort bedre sier Coolen.

Kvarteret før slutt skjedde det som måtte skje. Rosenborg tapte flere dueller på rappen sentralt i banen, og Stênio Junior fikk sikte fra tjue meter. Brasilianeren siktet godt, og prikket ballen i krysset bak Rosenborg-keeper André Hansen.