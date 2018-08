Jarstein hylles etter seier: – Deilig å redde straffe

FOTBALL 2018-08-25

(Hertha Berlin-Nürnberg 1–0) Norges landslagskeeper Rune A. Jarstein holdt ikke bare nullen i serieåpningen mot Nürnberg. Han reddet seieren ved å ta et straffespark like før slutt. Det er hans første strafferedning på nesten to år.

25.08.18

– Det har vært en del straffer som jeg ikke har reddet, så det var deilig å redde denne, sier Jarstein på telefonen til VG.

Sist han avverget et straffespark i Bundesliga begynner å nærme seg to år siden. Det var daværende Dortmund-spiller Pierre-Emerick Aubameyang som mislyktes i å overliste landslagsmålvakten den 14. oktober 2016.

Etter 85 minutter holdt Herthas håp om hjemmeseier på å bli knust da en hands ga straffespark til Nürnberg.

– Jeg skjønte ikke hva han blåste for. Det tok litt tid. Dommeren hadde kontakt med VAR-rommet i Köln, han kikket så på monitoren, og dømte straffe.

Svensken Mikael Ishak la ballen klar på 11 metersmerket, men Jarstein gikk til riktig hjørne, reddet - og slo ballen ut i en ufarlig posisjon.

Jarstein ble selvfølgelig umiddelbart hyllet av lagkameratene, og etter kampen løp Hertha-trener Pal Dardai bort til Jarstein og ga ham et kyss på kinnet.

– Det var godt at Rune reddet straffen. Derfor er vi fornøyd, sa Dardai etterpå ifølge Herthas hjemmeside.

– Det er alltid viktig å starte godt, særlig på hjemmebane, sier Jarstein til VG.

– Hvor god er du nå?

– Det er deilig å komme igang etter en lang og tøff oppkjøring. Det var godt å få en bra kamp i dag. Jeg føler formen er god. Nå må jeg jobbe videre for at den skal være stigende.

– Hvor bra er Hertha denne sesongen?

– Akkurat nå har vi tre-fire viktige spillere skadet, men jeg tror vi har et bra lag når alle er friske. Det kommer også noen unggutter opp, så det blir spennende å se hvor dette ender.

«Ibisevic og Jarstein sørget for åpningsseier for Hertha», skriver fotballbibelen Kicker, og lokalavisen Berliner Morgenpost fastslår at «Jarstein sikret Berlins trepoenger».

Straffesparket var meget omdiskutert, og det var en vedvarende pipekonsert mot svensken da han skulle ta straffen. Dommeren studerte imidlertid situasjonen på VAR og var klar i sin avgjørelse på at det var hands på Karim Rekik.

Per Ciljan Skjelbred var vraket fra troppen til Hertha lørdag. Vedad Ibisevic scoret seiersmålet i 1. omgang.

Bayern München vant sin serieåpning fredag kveld 3–1 mot Hoffenheim, mens Borussia Dortmund ikke er i aksjon før søndag når RB Leipzig kommer på besøk.