Jan Åge Fjørtoft har fått ny jobb

Jan Åge Fjørtoft gjør comeback i Sky Sports, og skal kommende sesong samarbeide med legenden Lothar Matthäus på tysk TV. Men han blir fortsatt å se på norske skjermer.

– Viasat henger høyest. Jeg har vært der i 14 år nå, og ble nylig enig med de om en ny periode. Men jeg har jo også jobbet for Sky Sports tidligere, og har holdt kontakten med de i lang tid, sier Jan Åge Fjørtoft til VG om sin nye rolle, og legger til:

– Jeg er veldig stolt over å være tilbake i dette teamet.

VG har tidligere skrevet en sak på Fjørtoft og hans mange roller , og nå har han altså fått en ny. Nå er han tilbake i Sky Sports Germany, etter fire års fravær fra kanalen. Han jobbet tidligere med programmet «Topspiel der Woche» fra 2011 til 2014.

Nå er han tilbake, og skal samarbeide med den tyske legenden Lothar Matthäus.

– Det er veldig gøy for meg å få jobbe sammen med ham. Jeg tror vi blir en perfekt duo. Vi har jo til sammen vunnet både EM, VM og flere Bundesliga-titler, humrer Fjørtoft, vel vitende om at det er Matthäus som har vunnet samtlige av disse.

Headhuntet

Fjørtoft kjenner godt til tysk fotball. Han spilte for Eintracht Frankfurt mellom 1998 og 2001, og har siden fulgt tysk fotball tett. Kunnskapen om tysk fotball er imidlertid bare én av grunnene til at han har blitt hentet inn i Sky-teamet.

Blant de andre årsakene?

Han er ikke som tyske eksperter flest, ifølge ham selv. Nå skal han erstatte Dietmar Hamann, som tidligere har spilt for Bayern München, Liverpool og Manchester City.

– Jeg har nok en litt annen måte å jobbe på enn han. Jeg er kanskje litt mer frittalende enn den gjennomsnittlige tyske ekspert. Jeg kommer jo fra Norge og har er ikke direkte tilknyttet noen klubb. Det som er så spennende er at det er så mange ting som ikke blir sagt, og da er det en bra nisje å ha ting man vil ha sagt. Og det har i hvert fall jeg, sier han.

Fjørtoft og Matthäus skal veksle på å være i studio søndag kveld. Der skal de ha sending sammen med én eller to andre journalister, en programleder, publikum og en spiller, trener eller sportsdirektør fra en tysk klubb.

Der skal man diskutere dagsaktuelle temaer, for eksempel fotballrunden som har blitt spilt. Der er Fjørtofts rolle å være frittalende, direkte og ærlig i alle situasjoner, forteller han.

– De har hentet meg på grunn av måten jeg gjør ting på, understreker han.

Gleder seg til ny sesong

Han blir også å se på norske skjermer i sin vante rolle hos Viasat. Ikke bare i forbindelse med Champions League, også med tysk fotball. Viasat har nemlig sikret seg rettighetene for Bundesliga, og skal vise åpningskampen mellom Bayern München og Hoffenheim fredag kveld.

– Det ble bløtkake hjemme hos meg da det ble klart at tysk fotball var tilbake på norske skjermer. Ikke bare fordi at det var vi (Viasat) som sikret rettighetene, men fordi jeg har bare savnet det. Nå skal vi finne ut av den beste måten å forvalte rettighetene på.

Og med Fjørtoft på skjermen, kan vi kanskje vente oss flere TV-øyeblikk som dette:

Eller som dette, fra da Fjørtoft gjestet VGTV-studio under VM:

Fjørtoft forteller at han frykter hvordan det skal gå med sin gamleklubb, Eintracht Frankfurt. Samtidig tror han på en fantastisk sesong, hvor Bayern München – dessverre – står igjen som seriemester. Det vil de i så fall gjøre for syvende gang på rad.

– Leicester har ødelagt alle diskusjoner om seriegull, men det blir nok Bayern München i år også. Jeg bare håper det blir jevnere i år. At Bayern er litt dårligere, eller enda bedre: At konkurrentene blir litt bedre.

– Dette er et spennende år for tysk fotball. Det har vært en stor evaluering etter landslagets flopp i VM, og derfor er det viktig for tysk fotball å være på sitt beste nå. Det kommer til å bli fantastisk, sier den ferske Sky Sports-eksperten.