VIF-profil hjelper Lillestrøm: - Jeg er jo Vålerenga-mann

LILLESTRØM (VG) Som Vålerenga-leder snappet han en 17 år gammel John Carew foran nesen på Lillestrøm. Nå lanserer Jon H. Nordbrekken et klubbsamarbeid som vil hindre at de største talentene glipper for LSK.

– Situasjonen var litt betent, for å si det sånn. Carew tilførte jo etter hvert 50 millioner kroner i Vålerenga-kassa, sier Nordbrekken til VG.

Han følte seg så upopulær i Lillestrøm etter overgangen i 1997 at han i frykt for hærverk lot bilen stå igjen da skulle på et arrangement i romeriksbyen noen dager senere.

Carew-kuppet, som har blitt beskrevet som bondefangeri dagen før spissen skulle skrive under for LSK, ligger mer enn 20 år tilbake i tid. Før søndagens derby mellom Lillestrøm og Vålerenga står samme Nordbrekken på Åråsen-gresset og snakker engasjert om fotballen på Nedre Romerike - sammen med Strømmen-trener Espen Olsen og LSK-trener Jörgen Lennartsson.

Nordbrekken, som var styreleder i Vålerenga i seks år fra 1995, og senere ble Oslo-klubbens nest største eier etter Tor Olav Trøim, har gjennom et av sine selskaper støttet LSK med et sekssifret beløp i år. I tillegg har han vært med å lånefinansiere kjøpet av den spennende nigerianske midtbanespilleren Raphael Ayagwa. Selskapet hans sponser også Strømmen.

– Bare goodwill, melder forretningsmannen, som med sin nettoformue på 775 millioner kroner er inne på Kapitals liste over Norges 400 rikeste personer i fjor.

Advarer mot rike onkler

Han vil heller snakke om hvordan romeriksfotballen skal reise seg. For tredje året på rad sliter LSK i Eliteserien. Lillebror Strømmen er blant bunnlagene i 1. divisjon. Ull/Kisa er på øvre halvdel i samme divisjon.

Nordbrekken har bodd store deler av livet sitt på Romerike, var tidligere styreleder i Strømmen - og nå vil han ha bort det gamle hatet mellom Strømmen og Lillestrøm. En gang for alle. Han ser heller for seg et tett samarbeid. Oppfordringen til klubbene er: Bygg en verdikjede der det samarbeides om spillere, trenere, management, sponsorer og så videre.

Han vil gjøre det til tross for at han innleder slik når vi spør hvorfor han bryr seg om LSK: « Jeg er jo Vålerenga-mann, men jeg har flyttet til Trøndelag (Røros) og jeg jobber i Oslo ».

– Jeg har gått mye på Åråsen, og hadde årskort her i flere år. Jeg bodde i Rælingen i fire år og i Lørenskog/Fjellhamar i 20 år. Jeg har et visst forhold til romeriksfotballen, og i særdeleshet Strømmen. Det er et stort potensial for å utvikle noe rundt disse klubbene, mener Nordbrekken - som advarer mot raske løsninger og rike onkler som «gir klubbene kunstig åndedrett».

– Hatet er gammel historie

– Realiteten er at Lillestrøm er nummer én og storebror. Det har de vært siden 1970-tallet. Hatet er gammel historie, og det er en utdøende rase. Forholdet er ikke så betent som det en gang var. Det gleder meg at klubbene allerede har inntatt samarbeidsroller, at spillere flyter litt mellom klubbene. Da har man skjønt hva som må til, sier Nordbrekken, og sikter blant annet til at LSK-duoen Charles Ezeh og Ebyie Moses er utlånt til Strømmen i høst.

– Jeg har ingen relasjon til de historiske fightene mellom Strømmen og Lillestrøm. Jeg kommer med blanke ark, og ser at det må være en perfekt samarbeidspartner, kommenterer LSK-trener Jörgen Lennartsson.

– Da Simon og jeg diskutert utlån på Charles og Moses, var det bare én plass de skulle – og det var til Strømmen, tillegger han.

Strømmen-trener Espen Olsen sier det har vært en litt tung prosess å få strømlingene til å akseptere et samarbeid med storebror.

– Siden jeg ble hovedtrener har jeg vært veldig tydelig på at våre ressurser er helt i bånn av 1. divisjon, og at vi er helt avhengig av et godt samarbeid med Lillestrøm. Det var et samarbeid som ikke eksistert i det hele tatt, sier han.

For ham er det viktig at de beste spillerne i Strømmen ønsker seg til Lillestrøm.

– Aleksander Melgalvis er et godt eksempel. Jeg kjørte ham ned til hans første Lillestrøm-trening, og maste på Torgeir (Bjarmann) om at han måtte ta en titt på ham, forteller Olsen.

– De fleste på Romerike ønsker å gå til LSK, men noen, ofte noen av de beste, går til Vålerenga. Noen av dem skulle vi gjerne hatt, sier LSK-sportssjef Simon Mesfin.

Nordbrekken tror det kan være lurt å ta med en tredje klubb i samarbeidet, for eksempel Lørenskog.

– Strømmen, Ull/Kisa, Lørenskog, Skedsmo, Eidsvoll…vi må lage den pyramiden, for vi har mange talenter her. LSK må ta storebroransvar, så må Strømmen ta ansvar under seg igjen, mener Mesfin.

Så er spørsmålet hvem Nordbrekken heier på på søndag.

– Jeg holder med min lokale klubb Brekken IL i Røros, som kjemper om opprykk til 4. divisjon, svarer han.

Men én ting er han klar på: Med et skikkelig regionalt samarbeid på plass for drøyt 20 år siden, hadde ikke John Carew gått til Vålerenga.

– Da hadde det blitt Lillestrøm, slår Nordbrekken fast.

