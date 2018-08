TVILER PÅ OVERGANG I NORGE: Ohi Omoijuanfo utenfor Stabæks kontorbygg på Nadderud. Foto: Christina Paulos Syversen

Stabæk-Ohi bekrefter Vålerenga-interesse: – Det er ikke så veldig aktuelt

Publisert: 14.08.18 15:33 Oppdatert: 14.08.18 16:09

FOTBALL 2018-08-14T13:33:18Z

BEKKESTUA (VG) Angriper Sam Johnson (25) kan misse enda flere kamper med sin skade. Nå har Vålerenga sjekket ut muligheten for å hente Stabæk-spissen Ohi Omoijuanfo (24).

Det vil neppe bli billig og ville vært vært en spektakulær overgang i Eliteseriesammenheng, og spilleren selv bekrefter at han hørt om interessen fra Oslo Øst.

– Jeg vil jo helst ut av landet, så det er ikke veldig aktuelt. Det er ikke førstevalget mitt, i hvert fall, sier Ohi Omoijuanfo til VG etter tirsdagens Stabæk-trening.

– Stabæk eller utlandet

Stabæks sportssjef Inge André Olsen opplyste til VG tirsdag ettermiddag at de foreløpig ikke har mottatt bud på spilleren. Han sier også at han ikke har hørt noe fra Vålerenga med tanke på interesse for Stabæk-angriperen.

– Vi har ikke noe bud inne på noen av våre spillere som vi sitter og vurderer. Vi har vært opptatt av å beholde våre spillere for å ta nok poeng til å holde oss i Eliteserien, sier Olsen til VG.

– Er det uaktuelt å selge Ohi?

– Nei, ingenting er uaktuelt, men alt har sin pris. Det blir en kost-nytte-vurdering for oss, men dette blir veldig hypotetisk ettersom at vi ikke sitter og vurderer noe salg, sier sportssjefen.

Et eventuelt bud må isåfall komme før overgangsvinduet lukkes for kjøp i Norge, som skjer i det sekundet onsdag 15. august blir torsdag 16. august.

– Er det noe du kunne vurdert?

– Det er egentlig ikke noe jeg har tenkt på ettersom at jeg helst vil ut av landet, sier Ohi.

– Så det er Stabæk eller utlandet for deg?

– Ja, mest sannsynlig. Helst, ja, sier Ohi Omoijuanfo – som etter fjorårssesongen med 17 scoringer i Eliteserien blant annet takket nei til en nettolønn på rundt ti millioner fra den kinesiske klubben Henan Jianye, som ville sikret Stabæk over 20 millioner i overgangssum .

Tror ikke VIF har råd

Så mye ville det neppe blitt om Vålerenga skulle fiske til seg 24-åringen fra Holmlia, selv om det trolig hadde vært en betydelig pengebruk i norsk sammenheng. Vålerenga har lent seg på økonomisk støtte fra investor Tor Olav Trøim gjennom flere år, men Stabæk-trener Henning Berg tviler på at det finnes nok midler på Valle til å hente Stabæk-spissen med kontrakt ut 2020-sesongen.

– Om de kommer med de pengene som skal til for å få ham, det har jeg ikke noen tro på. Det er lov å spørre, men jeg tror ikke det skjer, sier Berg – som selvsagt vil beholde spissen med seks seriemål etter 18 serierunder, halvparten av Omoijuanfos 12 scoringer på samme tid i fjor.

– Vi er ikke i posisjon til å selge våre beste spillere nå med tanke på hvor vi er på tabellen. Dette ser jeg på som meget usannsynlig, mener Henning Berg.

– Vi vil alltid lytte til alle bud som måtte komme. Er det riktig økonomisk for Stabæk, må vi vurdere, selv om vi helst vil selge ut av landet, supplerer Inge André Olsen.

Brist i leggbeinet

– Jeg kan si det jeg pleier å si om spillerlogistikk: Vi har ingen kommentar til konkrete caser som vi har jobbet med, jobber med eller ikke har jobbet med, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen i Vålerenga til VG om Ohi-koblingen.

– Hva mener dere om Ohi som spiller?

– Han er en kjempespiller. Alle norske spillere som følger med i timen, er sikkert meget observante på ham. Han sliter litt som spiss med at laget ikke skaper nok sjanser, sånn som oss, men han er en god spiller, sier Ingebrigtsen.

Det er uvisst når Vålerenga-spissen Sam Johnson – som startet sesongen med syv mål på de ti første kampene – er tilbake fra skade. Ingebrigtsen opplyser at Johnson «ikke er lenge ute», mens trener Ronny Deila sa følgende om toppscorerens skadesituasjon etter Haugesund-kampen mandag kveld (tap 0–1 ):

– Han har fått en brist i leggbeinet sitt, så han er ute en liten stund til. Men det går bedre med ham, så får vi se om vi snakker en uke eller to uker eller tre uker før han er tilbake, sier Deila.

Skadet seg i Afrika

Ifølge VIF-treneren kom Johnson-skaden under en uoffisiell landskamp i Afrika som liberieren hadde avklart med klubben. Smellen har holdt toppscoreren ute av Vålerenga-troppen i begge kampene etter ferien.

– Det er slik som skjer i fotballen, og det er synd, sier Deila.

Jørgen Ingebrigtsen spår at Vålerenga forholder seg rolige før overgangsmarkedet stenger ved midnatt torsdag.

– Vi har egentlig ingen store planer i det hele tatt det siste halvannet døgnet. Vi prøvde å være tidlig ute med de to casene vi fikk til (Erik Israelsson og Mohammed Abu), sier han.