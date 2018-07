SCORINGSFEST: Molde scoret tre mål og sikret et glitrende utgangspunkt før returen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Molde holdt lekestue i Europa League-kvaliken

Publisert: 26.07.18 20:48 Oppdatert: 26.07.18 21:48

FOTBALL 2018-07-26T18:48:42Z

(Molde - Laci 3–0) Molde dominerte fra start til mål og sikret et godt utgangspunkt mot sine albanske motstykker i den andre kvalifiseringsrunden til Europa League.

– Det er et godt utgangspunkt, men vi må ta returoppgjøret på alvor. Det nytter ikke å slappe av, sier kveldens første målscorer, Erling Braut Håland, til NTB.

Molde festet et tidlig grep om kampen mot albanske Laci i heten på Aker Stadion og Vegard Forren nikket ballen i tverrliggeren etter et hjørnespark da kampen bare var to minutter gammel.

Det viste seg å være bare forvarselet.

For like etter fikk Molde straffe etter en holding i feltet. Erling Braut Håland ekspederte den kaldt i mål - men han måtte ta den på nytt, ettersom en Molde-spiller hadde gått for tidlig inn i sekstenmeteren.

På forsøk nummer to var han like sikker, Molde tok ledelsen etter fem minutter og Ole Gunnar Solskjærs avgjørelse om å hente Håland hjem fra G19-EM ga umiddelbar avkastning.

– Det var godt å sette straffen. De trodde jeg skulle bomme siden de andre løp inn tidligere, men jeg bommet ikke. De trenger ikke bli redde for at jeg skal bomme, sier 18-åringen til NTB.

Midtveis i den første omgang doblet Eirik Hestad ledelsen etter et frispark inn i feltet. Ballen gikk forbi alle og midtbanespilleren dunket ballen inn i det lengste hjørnet.

Og etter hvilen fortsatte Håland og Molde med uforminsket styrke. Ved flere anledninger kom den unge monsterspissen til gode avslutningsmuligheter, men marginene var ikke på 18-åringens side.

Holdt Leke-stue

Etter en drøy times spill fikk Molde-fansen enda mer å juble for, da både Magnus Wolff Eikrem og Leke James gjorde sine debuter i Molde-trøya.

Og sistnevnte sørget for at Molde reiser til Albania med et strålende utgangspunkt. Et innlegg fra Petter Strand drøye ti minutter før slutt fant hodet til Leke James, som nikket inn sitt første mål for sin nye klubb og sørget for at Leke-stuen var komplett.

– Det var deilig. Jeg håper å kunne bringe flere positive ting til spillet til Molde, og bidra til å få ut det beste av laget. Det er også gøy å bli verdsatt av fansen i debuten, sier James til NTB.

Han slo seg opp i nordvestlandsrivalen Aalesund, frem til han dro til kinesisk fotball i 2016. I vår returnerte han til Norge etter to sesonger i det fjerne Østen.

– Det er godt å være hjemme igjen. Norge er hjemme for meg, sier spissen.

Økonomisk interessant

Molde-direktør Øystein Neerland var fornøyd etter kampen.

– Målet er å gå lengst mulig i Europa League, men vi tar en runde av gangen, sier han til VG.

– Hvor viktig er det å komme til gruppespillet?

– Det er selvfølgelig økonomisk interessant, det er mye penger og prestisje og god motstand. Og det gjør noe med hele klubben. Men vi må ikke komme til gruppespillet økonomisk sett, sier Neerland.

Molde-sjefen Ole Gunnar Solskjær har mest fokus på returen.

– Det er aldri over før det er over. Vi skal reise dit og gjøre en god jobb, sier han til NTB.

PS! Også Leeds-innleide Pawel Cibicki fikk sine første minutter for Molde og gjorde en god figur før han ble byttet ut etter en time.