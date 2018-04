Rosenborg har nikket seg tilbake på vinnersporet: – Var i ferd med å få fyken

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Rosenborg 0-1) De har rotet i sesonginnledningen, men du kan ikke beskylde Rosenborg for ikke å ha brukt hodet: Fem av klubbens åtte seriescoringer har kommet på heading.

Alexander Søderlunds springskalle på Vegar Eggen Hedenstads perfekte cornerinnsvinger to minutter etter pause på Aspmyra mandag vant kampen for den regjerende mesteren, som uten å imponere mer enn nødvendig tok alle tre poengene .

Men på et punkt er fjorårsmesteren allerede vesentlig forbedret fra i fjor: På offensiv dødball – som garantert har sammenheng med nikkeuttellingen foran motstandernes mål.

– Skal være farlige

– De siste årene har vi nesten alltid hatt kontring imot på egne cornere. Nå har vi fått klare avtaler og det er farlig. Vi har et ganske robust lag, med mange på over 185, og to gode «server» i meg og Vegar. Så vi skal være farlige der, sier dødballfuser Pål André Helland til VG.

Bare Bendtners første heademål mot Molde har kommet i åpent spill, ellers har Anders Konradsen (2), Samuel Adegbenro og mandag Alexander Søderlund nikket inn sine mål etter corner.

I tillegg har en enn så lenge skadefri Helland et direkte frisparkmål mot Odd, som også setter «dødballtotalen» til fem mål (av åtte).

– Vi har brukt mer tid på dødballer. Vi har folk med bra innleggsfot og begynt å få bra høyde i boksen. Da er det vanskeligere å plukke ut hvem som skal heade. Også er vi blitt råere og tøffere i boksen.

– Hoftun (Erik – asisstent)) skal få all ære som dødlballsjef. I fjor var han i ferd med å få fyken, men i år er han der han hører hjemme, gliser Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen – og tror klubben etter fem serierunder allerede har passert antallet fra i fjor.

– Ikke full fyr

På høsten forsto Ingebrigtsen at laget var nødt til å justere fokus på såkalt faste situasjoner.

– Det er viktig i sånne kamper som det her. Det er ikke hver dag det går i full fyr, medgir Rosenborg-treneren etter en kamp der Bodø/Glimt vant sjansestatistikken 7-5, men Rosenborg kampen 1-0.

Faktisk var målet til Søderlund også det 350. i serie, cup og Europa under Ingebrigtsens suksessfylte regjeringstid på Lerkendal – som gir et snitt på 2,15 per kamp.

Med Søderlund som matchvinner, i tillegg til at han løp og slet og presset til han ble byttet ut, fikk Ingebrigtsen halvveis utbetaling for å gjenta grepet med både Søderlund og Nicklas Bendtner på banen fra start.

Men dansken var langt unna å være så involvert på Aspmyra som han fikk være mot Molde sist .

– Det blir annerledes og en helt annen kamp. Glimt legger seg langt bak og skal stenge av alle rom. En vanskelig kamp, der vi har for dårlig tempo på ballen og klarer ikke bryte gjennom, oppsummerer Kåre Ingebrigtsen.

