LYKKE: Caroline Graham Hansen og Wolfsburg er i Champions League-finale. Her er profilen fra en landslagssamling. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Wolfsburg senket Chelsea: Graham Hansen mot Hegerberg i Champions League-finalen

Publisert: 29.04.18 19:20

FOTBALL 2018-04-29T17:20:52Z

(Wolfsburg-Chelsea 2–0, 5–1 sammenlagt) Caroline Graham Hansen og Wolfsburg knuste Chelsea over to kamper. Dermed er de klare for Champions League-finale mot Ada Hegerbergs Lyon.

Chelsea med Maren Mjelde og Maria Thorisdottir var sjanseløse mot Wolfsburg i semifinalen. De tapte 3–1 i England og det ble 2–0 i søndagens kamp i Tyskland.

Wolfsburg var best kampen gjennom og i 68. minutt scoret Pernille Harder et flott selvmål. Like etterpå ble Graham Hansen byttet ut før Ewa Pajor doblet for tyskerne.

Med norske øyne blir Champions League-finalen torsdag 24. mai i Kiev en drømmefinale. Norges to største profiler møtes og begge har stor status på hvert sitt lag.

Jakter revansje

Wolfsburg kan få sin revansje for finaletapet mot Lyon og Hegerberg i 2016. Wolfsburg har vunnet turneringen to ganger - i 2013 og 2014. Lyon går for sin tredje Champions League-triumf på rad.

Graham Hansen har avslørt til VG at hun ikke har pratet med Hegerberg, som er toppscorer i Champions League, etter at måltyven ga sitt nei til Norge . Nå får de en høytidelig sjanse til å hilse på hverandre.

Wolfsburg-overtak

Chelsea var aldri i nærheten av å skape ny spenning i Champions League-duellen. De måtte minst score tre mål, men så mange sjanser skapte de ikke. Wolfsburg derimot kom til flere.

Caroline Graham Hansen hadde en mulighet i første omgang, men den ble reddet av Chelsea-keeper Hedvig Lindahl.

Målscorerne Harder og Pajor hadde hver sin sjanse i første omgang også. Danske Harder spilte en svært god kamp for Wolfsburg.