FALT SAMMEN: Liverpool-spillerne takker for støtten etter bortekampen mot Sevilla. En tilsynelatende trygg 3–0-ledelse ved pause ble til 3–3. Fra venstre Alex Oxlade-Chamberlain (nå skadet), James Milner, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum og Dejan Lovren. Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Her er Liverpools «skrekk-kamper»

Publisert: 02.05.18 14:18 Oppdatert: 02.05.18 14:29

ROMA (VG) Tre mål hit eller tre mål dit, det kan gå unna når Liverpool spiller fotball.

Liverpool-fansen koser seg i den pittoreske italienske hovedstaden, ved Colosseum og i Spansketrappen renner det over av engelskmenn. Overalt snakkes det om Romas første semifinale i den største europacupen siden 1984, da det endte med finale, mot Liverpool, spilt i denne byen, på Olimpico.

Den gangen vant Liverpool etter straffer, og på samme bane starter Roma på 2-5 i kveld.

Trener Eusebio Di Francesco tror på et nytt mirakel, som mot Barcelona sist (3-0). Han ber om hjelp, og sørger for at supporterne føler at de betyr noe før det starter.

– Grunnen til at vi nesten ikke slipper til sjanser, er støtten vi får på tribunen. Vi har bare hatt problemer mot Atlético Madrid. I de andre kampene har vi hatt full kontroll, sier han, og det er solide motstandere blant de fem som har prøvd seg: Atlético Madrid (0-0), Qarabag (1-0), Chelsea (3-0), Sjakhtar (1-0) og Barcelona (3-0).

– Vinner de med mange nok mål, så «gratulerer». Da fortjener de finaleplass, svarer Liverpool-manager Jürgen Klopp , litt småaggressiv. Han mener åpenbart det er for mange som nedvurderer Liverpools råsterke tremålsseier på Anfield, og isteden henger seg opp i de to sene baklengsmålene.

Klopp peker på at det ikke er så ofte Liverpool slipper inn tre mål. Denne sesongen er «ikke så ofte» syv ganger på 52 kamper:

Fem i serien : 3-3 mot Watford i den første runden, 0-5 mot Manchester City (ti mann i over en time), 1-4 mot Tottenham, 3-3 mot Arsenal og 4-3 over Manchester City.

: 3-3 mot Watford i den første runden, 0-5 mot Manchester City (ti mann i over en time), 1-4 mot Tottenham, 3-3 mot Arsenal og 4-3 over Manchester City. I Champions League : 3-3 mot Sevilla borte.

: 3-3 mot Sevilla borte. I FA-cupen : 2-3-tap for Premier League-jumbo West Bromwich, 27. januar, den forrige gangen Liverpool slapp inn tre mål.

Bare to av disse, altså to resultater på 52 kamper, vil sende Liverpool ut av Champions League i kveld, så veldig mange skrekk-kamper er det ikke.

Men det som skjedde mot Sevilla og Arsenal er sikkert også skummelt å se tilbake på. I begge disse kampene så Liverpool helt suverene ut, men så smalt det plutselig i den andre enden, laget mistet fasongen og slapp inn tre mål, mot Arsenal tok det bare fem minutter. West Bromwich, bunnlaget i Premier League, scoret også tre strake mål i samme omgang.

Noe av det samme «uforståelige» skjedde på stillingen 5-0 mot Roma. Et Liverpool som hadde sett helt dominerende ut, mistet rytmen og slapp inn to kjappe mål.

– Slik er fotballens natur. Det kan snu hvert minutt. Vi må bare gjøre det vi er best på. Vi er vanskelige å møte, det må vi ikke glemme. Vi scorer mange mål, og de må risikere noe, poengterer Jürgen Klopp.

Han har selvsagt et poeng. I 44 av 52 kamper har Liverpool scoret minst én gang.

Hva med Roma? Hvor ofte scorer laget tre mål, det som trengs i kveld? Ganske ofte. I 13 av 47 kamper, over en fjerdedel, har det skjedd:

Ti ganger i serien : Mot Hellas Verona (3–0), Benevento to ganger (4–0 og 5–2), Udinese (3–1), Fiorentina (4–2), SPAL to ganger (3–1 og 3–0), Napoli (4–2), Torino (3–0) og Chievo Verona (4–1).

: Mot Hellas Verona (3–0), Benevento to ganger (4–0 og 5–2), Udinese (3–1), Fiorentina (4–2), SPAL to ganger (3–1 og 3–0), Napoli (4–2), Torino (3–0) og Chievo Verona (4–1). I Champions League tre ganger : Chelsea to ganger (3–3 og 3–0) og Barcelona (3–0).

Så gjenstår det å se om det blir mer engelsk skråling, eller om romerne tar tilbake byen sin i natt. Forbudt bading i fontenene blir det nok uansett.

PS ! Med Loris Karius i mål har Liverpool sluppet inn tre mål to ganger (Sevilla og Manchester City hjemme), med Virgil van Dijk som midtstopper har det skjedd én gang (West Bromwich hjemme i FA-cupen).