Arsenal svarte på Wengers avgang med storseier

Publisert: 22.04.18 16:24 Oppdatert: 22.04.18 16:54

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-22T14:24:33Z

(Arsenal – West Ham 4–1) «Det er bare én Arsene Wenger» sang Arsenal-fansen i managerens tredje siste hjemmekamp. Og Arsenal vartet opp med festfotball på banen. I hvert fall de siste ti minuttene.

For oppgjøret var lenge jevnt og tett på Emirates Stadium, men med ti minutter igjen på klokken på stillingen 1–1 fikk Arsenal virkelig hull på byllen.

Aaron Ramsey mottok ballen på venstrekanten og slo et innlegg i boksen. Der ble West Hams Declan Rice og Joe Hart stående hver for seg å se på at ballen gikk i mål. 2–1-scoringen må nok klandres forsvar- og keeperspillet.

VG Live: Vi fulgte kampen her

Tre minutter senere satt spikeren i kisten for West Ham. Innbytter Pierre-Emerick Aubameyang fant Alexandre Lacazette foran mål og 3–1 var et faktum.

Minuttet før slutt la samme mann på til 4–1 fra kloss hold etter pasning fra Ramsey.

Dermed fikk Wenger et etterlengtet svar før Europa League-semifinalen mot Atlético Madrid. Wenger uttalte før kampen av oppgjøret kom til å bli som en ren oppkjøring til torsdag og benket blant annet Aubameyang fra start, ettersom ikke er registrert til Europa-cupspill.

Skåret i gleden for Arsenal var at midtbanespiller Mohamed Elneny måtte bli fraktet av banen på båre like før pause. Dermed er det høyst usikkert om han blir spilleklar til torsdag.

– Ja, en god forberedelse, bortsett fra at vi mistet Elneny. Ankelen hans så ikke bra ut. Men vi får se hvordan spillerne helbredes, sa Wenger til Sky Sports.

Etter en kjedelig førsteomgang, kom 1–0-scoringen etter 51 minutter. Granit Xhaka slo en strålende corner i boksen og der fikk Nacho Monreal drømmetreff.

På hel volley hamret han ballen i mål, forbi en sjanseløs Joe Hart i West Ham-buret og i mål.

Men gleden for hjemmefansen varte knapt et kvarter. West Ham avsluttet flere ganger mot Arsenal-målet, men gang på gang ble skuddene blokkert. Innbytter Manuel Lanzini viste derimot at han ikke hadde innbytterpuls bare tre minutter etter innhoppet.

Han fant Marko Arnautovic med en flott stikker til høyre i boksen. Fra spiss vinkel banket han ballen i lengste stolpe. Ospina kunne ikke gjøre annet enn å se på utligningen.

Stillingen sto seg helt til det 82. minutt. Da startet Arsenal storspillet.

Kampen var den første etter at Wenger annonserte at han trekker seg som Arsenal-trener etter sesongen . Nå gjenstår kun to hjemmekamper for franskmannen før han trer av etter snart 22 år som manager for klubben.

Han smilte lurt da han fikk spørsmål om han var trist etter annonseringen.

– Jeg er glad for seieren i dag ...

– Du skjønner hva jeg mener, sa Skys reporter.

– Vel, la oss forsøke å skille mine personlige følelser fra klubbens prestasjoner, avsluttet Wenger med et skjevt smil.

Seieren var den sjette kampen på rad der Arsenal scoret tre mål eller flere på hjemmebane. Rekken startet mot Watford (3–0), før Milan (3–1), Stoke (3–0), CSKA Moskva (4–1), Southampton (3–2) og West Ham ble slått.

Arsenal har igjen Manchester United (b), Burnley (h), Leicester (b) før de avslutter borte mot Huddersfield.

VG oppdaterer saken!