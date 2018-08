HAR EN JOBB Å GJØRE: Landslagstrener Martin Sjögren gir beskjeder til fotballkvinnene under en treningsøkt før VM-kvaliken mot Irland. Foto: Jostein Magnussen

Landslagssjefen om VM-sjansene: - Kan fort bli slik at vi må ha fire poeng

I verste fall må Norge slå Slovakia borte fredag og ta ett poeng i den siste kampen mot Nederland for å kunne ta seg til neste års VM i Frankrike via play-off.

Med to kamper igjen i gruppespillet har kvinnelandslaget bare tapt én kamp, men det er også tilfellet for flere av de andre toerne i de seks andre gruppene.

Belgia, Island/Tyskland, Danmark/Sverige ligger alle godt an til å komme til en play-off. Vinner Norge mot Slovakia (31. august) og mot Nederland i Oslo (4. september), går Caroline Graham Hansen og landslaget direkte til VM-sluttspillet.

Skulle Slovakia klare uavgjort mot Norge må det en tomålsseier til mot Nederland for å gå direkte til VM.

Hvem av de fire beste toerne som får spille play-off avgjøres av hvor mange poeng man har tatt mot puljevinner, lag nummer tre og fire i gruppen.

Er det fortsatt likt, er det målforskjellen som avgjør. Deretter gjelder antall scorede mål og antall bortemål.

Fikk ingen hjelp

Play-off-kampene trekkes, og det skal spilles hjemme- og bortekamp i oktober. Deretter møtes de to vinnerne i en play-off-finale over to kamper i november.

– Det kan fort bli slik at vi må ha fire poeng for å komme til en play-off, tre borte mot Slovakia og ett hjemme mot Nederland. Men vi vet mer om forutsetningene etter Slovakia-kampen, sier landslagstrener Martin Sjögren til VG.

Svensken konstaterer at det er blitt langt tøffere å kvalifisere seg til mesterskap.

– Det er bare å se på Østerrike som var i semifinale i forrige EM, de kommer seg ikke til Frankrike. Det er mange gode lag som ikke kommer seg til VM. Fortsatt rår vi over egen skjebne selv om det blir en tøff oppgave.

Etter kampen borte mot Slovakia må den norske ledelsen sette seg ned og se på alt av forutsetninger før «finalen» mot Nederland etter at FIFA har besluttet at samtlige kamper den 4. september skal starte samtidig.

Nederland var nær ved å snuble hjemme mot Slovakia og vant 1–0 etter en scoring to minutter på overtid.

– Det overrasker meg at Slovakia ligger nederst på tabellen. I den kampen var de bedre enn både Irland og Nord-Irland. Det blir interessant å se hvordan de fremstår mot Norge, sier Nederlands landslagsspiller i Vålerenga, Sherida Spitse, til VG.

24 LAG I VM Frankrike og åtte andre europeiske lag er blant de 24 nasjonene som skal spille om VM-trofeet i Frankrike neste år.

Verdensmesterskapet pågår fra 7. juni til 7. juli og består av seks grupper med fire lag.

Disse nasjonene er allerede kvalifisert:

Australia, Brasil, Chile, Frankrike, Italia, Japan, Kina, Sør-Korea, Spania og Thailand.