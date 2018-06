Skråblikk fra sofaen: Her er 10 VM-snakkiser

kommentar

Publisert: 19.06.18 19:08

FOTBALL 2018-06-19T17:08:34Z

Sliter du med å finne på noe å prate om i lunsjen? Da bør du følge bedre med på Fotball-VM i Russland.



Daglig skapes det snakkiser på langs, på tvers - og ikke minst på skrå… Her er et knippe inntrykk etter at den første gruppespill-runden er unnagjort:



1) Det VAR en god idé!

Bokstavene VAR er ikke bare preteritumsformen av verbet «å være», men en rettferdighets-revolusjon! Ja, det er noe forvirring om når «video assistant referee» brukes og særlig ikke brukes, men teknikkens inntog gjør fotballen mer fair. Og lite er bedre enn det.

2) GEITEJAKTEN

Er det en fornærmelse å bli kalt en «geit»? Slett ikke. «GOAT» står nemlig for «greatest of all time». Mens Messi ble avbildet med nettopp en geit i fanget før VM, kan den hakekløende feiringen fra Ronaldo tolkes i retning av at han ser på seg selv som en skikkelig bukk. Selv om ansiktet forblir statueglatt.



3) STRESSLESS for FIFA-sjefen

Gianni Infantino trives i statslederes selskap, også fra land av den mindre demokratiske sorten, og han liker visst å sitte skikkelig godt. Selv den mest komfortable godstolen hjemme skal slite med å matche komforten han ble til del på arenaen i Rostov.

4) Best i MØLJEKOSING

England har ikke vært best i verden på 52 år, da det ikke fantes mållinjeteknologi. Men på ett område har de allerede utmerket seg: Gruppeklemming. Møljen etter Kanes scoringer slår hull på myten om intim-reserverte engelskmenn.

5) BAMBI er fra Saudi-Arabia

«Bambi på isen» har vært et begrep helt siden Walt Disneys film fra 40-tallet, men vi må helt dit for å finne maken til mangel på kroppsbeherskelse, som det vi og kronprins Mohammed bin Salman så i bakre saudi-rekker i åpningskampen. Så glatt var vel ikke gresset?

6) Fotballfruens HÅNDFASTE RÅD

Kona til Portugal-keeper Rui Patricio har et tips om hvordan den regjerende europamesteren kan lykkes også i VM: Regelmessig «egentrening». Og da tenker hun ikke på fotball, men på onani. Vera Ribeiro er psykolog med seksualråd som område, og tror jevnlige utløsninger kan bidra til å lette spillerne for press og stress.

7) SOPRANOs ukjente fetter?

Noen fotballtrenere er ikke helt som alle andre, i alle fall ikke hva gjelder fremtoning. Hadde du sett et bilde av Tunisia-trener Nabil Maâloul og fått én sjanse til å plassere ham, ville en episode av «Sopranos» vært et nærliggende valg.

8) TASTATURDINOSAURENE - rasen som aldri dør ut.

Noen temaer er like triste som de er forutsigbare. Lise Klaveness er en kunnskapsrik, forberedt og verbalt kompetent kommentator, men er blitt utsatt for flere stusslige angrep i sosiale medier. Som NRK-sportens sjef sa det så treffende: «Verden er i bevegelse. Dessverre er det en del der ute som står på stedet hvil». Heldigvis er det langt flere som ser hvor flink Klaveness faktisk er.

9) DIKTATURTALL i vikingland

Vi må gjerne til valgresultater i særdeles lite demokratiske land for å finne maken til tall som tv-seeingen på Island da miniputten tok poeng mot stormakten Argentina. 99,6 (!) av dem som så på fjernsyn fikk med seg kampen. Det er like barskt som resten av sogaen om sagaøyas ballhelter.

10) «SKRIK, the Neymar Edition»

Vi må tilbake til Edvard Munchs fettstift fra 1893 for å finne et like dramatisk ansiktsuttrykk som det Neymar satte opp mot Sveits, og det omtrent hver eneste gang en sveitser var borti bena hans. Må «hjerte-smerte-termostaten» brukes på full guffe konstant?

Finalen i VM spilles ikke før 15. juli klokken 17. Er det én ting som er brennsikkert, så er det at det blir MYE mer å snakke om før den tid...