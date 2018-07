SKUDDSTOPPER: Alisson nærmer seg Liverpool. Foto: TONY GENTILE / REUTERS

Britiske medier: Liverpools rekordbud på Alisson akseptert

Publisert: 18.07.18 12:55 Oppdatert: 18.07.18 13:49

Liverpool er i ferd med å gjøre Alisson (25) til tidenes dyreste målvakt. Nå har de blitt enige med Roma om en overgangssum.

Og den summen skal være på svimlende 75 millioner euro – nesten 715 millioner norske kroner. Det vil gjøre ham til tidenes dyreste keeper.

Ikke verst for en målvakt Roma betalte drøye 70 millioner kroner for i 2016.

Ederson innehar – enn så lenge – rekorden som verdens dyreste målvakt. Juventus betalte 52 millioner euro for å hente Gianluigi Buffon fra Parma i 2001, men på den tiden tilsvarte det «bare» 32.6 millioner pund, eller 350 millioner norske kroner. Manchester City betalte i 2018 34.7 millioner pund (ca. 375 millioner kroner) for å lokke Ederson fra Benfica til Etihad.

Chelsea følger med

Det er en rekke britiske medier som melder at overgangen er i ferd med å gå i boks, blant andre Liverpool Echo via Liverpool-kjenneren James Pearce og The Times , via troverdige Paul Joyce. Sky Sports melder også at rekordbudet har blitt akseptert.

Den italienske journalisten Fabrizio Romano melder også om enighet mellom klubbene, og han skriver at det bare er detaljer som gjenstår før avtalen er i boks.

Liverpool er imidlertid ikke de eneste som jakter brasilianerens signatur. Chelsea skal følge situasjonen med argusøyne, og ettersom Marca melder at Thibaut Courtois er i ferd med å bytte ut Chelsea med Real Madrid, er også de på keeperjakt.

– Liverpool er den første klubben til å få et bud akseptert, til å få tillatelse til å snakke med spilleren, men det stopper ikke andre klubber i å gjøre det samme, er budskapet til Paul Joyce på Twitter.

Klubbens fjerde sommerkjøp?

Alisson hadde en strålende fjorårssesong med Roma, og var faktisk så god at han var Brasils førstevalg mellom stengene under sommerens VM i Russland, foran Manchester Citys Ederson, som også hadde en meget god sesong.

Den brasilianske 25-åringen har i løpet av sine 120 kamper som keeper på øverste nivå holdt nullen 49 ganger. Forrige sesong holdt han buret rent i 17 av 37 Serie A-kamper.

Alisson går sannsynligvis rett inn i Liverpool-elleveren, og tar dermed plassen fra Loris Karius, som var Liverpools førstevalg på keeperplass forrige sesong. Den tyske målvakten hadde blant annet en forferdelig opptreden i Champions League-finalen .

I kjølvannet av Liverpools finaletap ble det klart at Karius spilte deler av kampen med en hjernerystelse .

Dersom Alisson-overgangen går i orden, vil han være klubbens fjerde signering denne sommeren. Fra før har Naby Keïta signert, og det samme har Fabinho og Xherdan Shaqiri gjort.

Det betyr at Liverpool har brukt drøye to milliarder kroner på forsterkninger denne sesongen (Naby Keïta-overgangen ble avtalt i fjor sommer , journ.anm.).

Dersom overgangssummen på 715 millioner kroner stemmer, blir brassen Liverpools nest dyreste kjøp gjennom tidene, bare bak Virgil van Dijk. The Reds betalte rundt 830 millioner kroner for den nederlandske midtstopperen .