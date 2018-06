EN SJEF OG EN TRENER? Lionel Messi (t.v.) har stor innflytelse på det argentinske landslaget. Så stor at landslagssjef Jorge Sampaoli spør spilleren sin om lov til å gjøre et bytte? Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Argentina-sjefens prat med Messi skapte ryktestorm: – Det er privat

Publisert: 30.06.18 15:05

KAZAN (VG) Er innflytelsen til Argentina-kaptein Lionel Messi (31) så stor at landslagssjefen trenger superstjernens velsignelse før han kan gjøre et viktig bytte?

Scenen utspiller seg med drøye ti minutter igjen av Argentinas skjebnekamp mot Nigeria, på stillingen 1–1: Jorge Sampaoli, landslagssjefen, griper etter Messi ved sidelinjen mens spillet pågår. Han roper noe til ham, med en stresset og spørrende mine, og Messi svarer med et bekreftende nikk.

Ifølge den argentinske TV-kanalen TyC Sports spør Sampaoli: «Skal jeg bytte inn Kun (Sergio Agüero)?» Like etterpå byttes Manchester City-spissen inn.

Sampaoli: – Privat og personlig

Hobby-leppeleserne strides, det er ikke sikkert at Sampaoli spør Messi, noen mener han kun informerer kapteinen om et kommende bytte. Men det som er sikkert, er at bildene var som bensin på bålet etter spekulasjonene om at Argentina-sjefen hadde mistet tilliten til spillerne, og at det var Lionel Messi og de andre som tok ut laget i kampen mot Nigeria.

Tatoverte Sampaoli ønsket ikke å dele mange detaljer fra Messi-diskusjonen da han møtte pressen i et stappfullt auditorium på Kazan Arena fredag.

– Sannheten er at jeg husker det øyeblikket. Men alt jeg sier til spillerne mine, er privat og personlig. Jeg vil ikke ta det offentlig. Det var en enkel ordveksling med en spiller, sier den pressede landslagstreneren.

– Samtalen er ikke sånn som den blir karakterisert. Vi utvekslet bare noen ord om viktige vurderinger i en avgjørende kamp, og snakket om å bruke en av strategiene våre, forklarer Sampaoli.

– Ikke noe galt med det

Blant det enorme argentinske pressekorpset som er på plass i Kazan for å dekke åttedelsfinalen mot Frankrike, er det splittede meninger om hva som skjedde mellom Sampaoli og Messi.

– Leo er verdens beste spiller, så jeg tror Sampaoli ønsker å gi ham alle nøklene til laget. Han så på ham og sjekket om det var en god idé å sette på Agüero. Derfor spurte han Messi. Det er slik jeg tolker klippet, sier Telefe-reporteren Rama Pantorotto til VG.

Han mener det ikke er noe galt av en trener å bruke kapteinen sin i slike situasjoner.

– Da Diego Maradona spilte for landslaget, pleide trenerne å forhøre seg med ham før avgjørelser. «Er det greit at jeg gjør dette?» Maradona svarte ja eller nei. For han er på banen. For meg er det ikke noe galt med det, sier Pantorotto.

– Hører mye på Messi

En annen argentinsk journalist, Leandro Nahuel Lanzillota fra avisen Clarín, mener kategorisk at Sampaoli ikke spurte Messi om tillatelse til å gjøre Agüero-byttet.

– Nei, det er ikke sant. Sampaoli sier til Messi at han kommer til å bytte inn Agüero, og at Messi derfor må legge seg litt dypere i banen. Han forklarte bare planen, sier Lanzillota til VG.

– Hvor stor er innflytelsen til Messi over Sampaolis valg?

– Ingen som ikke er på innsiden av laget, kan vite det. Men det er åpenbart at Sampaoli hører mye på Messi. Han prøver å få Messi til å føle seg komfortabel. Messi er nummer én på banen. Hvis han er god, vinner trolig Argentina.

Sampaoli gjør svært lite for å skjule at Messi dikterer mange av valgene som gjøres på landslaget. Han gjentok at ballkunstneren er «den beste på planeten» så mange ganger at man skulle tro han hadde tapt et veddemål.

– Messi har et syn på fotballen som gjør at han kan se ting som kun et ekte geni kan se. Det er vanskelig for oss andre å være på samme nivå som ham. Han er virkelig et fyrtårn for oss. Vi må alle sammen bare prøve å prestere på et nivå som er så nært hans som mulig, sier en beundrende Sampaoli.

Pressekonferansen hans før Frankrike-kampen gjorde lite for å fjerne inntrykket av at han faktisk trenger Messis velsignelse før han kan ta viktige valg.