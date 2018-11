SKADET: Joshua King, Norges beste angrepsspiller, er dessverre skadet før landskampene mot Slovenia og Kypros på bortebane. Foto: Bjørn S. Delebekk

Skade-helvetet på angriperne frustrerer Lagerbäck

For en liten fotballnasjon som Norge kan to-tre skade-forfall i november være helt avgjørende - helt inn i EM om halvannet år.

Nå er Lars Lagerbäcks tropp såpass innspilt at alle vet hvordan sjefen vil de skal spille på landslaget. Men uansett hvordan du snur og vender på ting, hvordan du velger «en mann ute gir en annen sjansen»-varianten som svar: Noen spillere er viktigere enn andre.

Med fullt mannskap, så er Lagerbäcks Norge virkelig blitt å regne med. Spørsmålet er hvor mye laget svekkes med to-tre mann ute. Det gikk bra hjemme mot Slovenia, med store deler av den innspilte forsvarsfireren ute. En bortekamp uten våre to beste angripere kan bli verre.

Joshua King er viktig for Norge og Lagerbäck. I form er han et helt angrep alene. Det fikk Slovenia merke på Ullevaal, som Bulgaria merket det over to kamper.

Og det blir ikke bedre for Norges måte å spille på, at Tarik Elyounoussi, Kings oppofrende spissmakker mot Bulgaria, også er usikker etter sist helgs skade da AIK ble svenske seriemestre.

Så er spørsmålet: Måtte Joshua King melde forfall til begge landskampene? Han var «nesten klar» til Bournemouths siste kamp. Men «nesten klar» i forrige uke er blitt til «helt uaktuell», for eksempel mot Kypros om seks dager?

Så hvorfor er ikke King hentet inn i troppen, slik at Norges medisinske apparat kan se på Bournemouth-spissen selv, og gjøre sin egen bedømmelse av skade-omfanget på ankelen?

Det virker litt merkelig, det er litt uvanlig. Men vi får regne med at grunnene er gode og reelle. Joshua King skal ikke spille, det er fakta. Så hvordan setter Lars Lagerbäck sammen angrepsduoen sin, uten sin beste spiller?

Hvis Tarik Elyounoussi heller ikke kan starte mot Slovenia, så blir Lagerbäck nødt til å satse på Ola Kamara, med 14 mål på 31 seriekamper for L.A. Galaxy denne sesongen. Han må ha en spiss som truer bakrom og jobber knallhardt som førsteforsvarer. Så får treninger og dagsform avgjøre om makkeren skal være Alexander Sørloth eller Bjørn Maars Johnsen. Sistnevnte har stort sett vært foretrukket, og han har også spilt mest av de to i klubbkamper. Men det er lenge siden noen av dem har imponert.

Så Tarik Elyounoussi trengs. Hans arbeidskapasitet, hans måte å spille på smitter ofte over på lagkameratene. Det er fortsatt noen dager til Slovenia er motstander (fredag). Vi kan bare håpe at han blir klar. Mot Slovenia trenger vi spillere som flytter beina raskt. Kristoffer Ajers skade er trist, men jeg føler at duoen Sigurd Rosted og Håvard Nordtveit vil stå seg godt mot de slovenske angriperne.

Det offensive er mer bekymringsfullt. For Norge må vinne disse to kampene. Ikke bare for å ha en mulighet til å vinne Nations League-gruppen sin, og dermed kunne få en ekstra vei inn i EM, men kanskje enda viktigere: Bli rangert høyest mulig foran EM-kvalifiseringen som starter i mars.

Om du havner i seeding-gruppe tre eller fire vil fort være helt avgjørende for sjansen til å spille seg inn i det første mesterskapet for Norge siden 2000.

Og da trengs alle de beste spillerne.