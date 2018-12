Rekdal om EM-kvaliken: – Tøff, men attraktiv trekning

Landslaget unngikk Tyskland i EM-kvaliken, men havnet i gruppe med Spania og Sverige. Det blir en kamp om 2.-plassen, mener tidligere landslagsspillere VG har snakket med.

– Tar du bort Tyskland, frykter vi ingen fra nivå to og under, uttalte Lars Lagerbäck-assistent Per Joar «Perry» Hansen i forkant av EM-kvalik-trekningen.

Han fikk det som han ville. Norge unngikk Tyskland fra pott to - men må bryne seg på både Spania og Sverige i gruppe F, som inneholder følgende land:

Spania, Sverige, Norge, Romania, Færøyene og Malta.

– Tøff, men attraktiv

– Dommen er at det er en tøff trekning, men også en attraktiv trekning. Både Sverige og Spania er garantert fulle hus på Ullevaal. Og det er en fin rivalisering mot svenskene, og Færøyene blir morsomt det også. Romania er en ukjent, men tøff motstander, oppsummerer Kjetil Rekdal, landslagslegende og nyslått Kniksenprisen-vinner, overfor VG.

Han tror at kampen i stor grad vil dreie seg om andreplassen bak Spania, og mener at Spania var det beste av alle ondene fra den toppseede gruppen.

– Når du først skal få et storlag, så var det moro at det var så et attraktivt lag. Realistisk sett, er det svært liten sannsynlighet for å gå foran dem. Men du vet aldri, du har hatt andre stornasjoner som har hatt et u-år. Det kan skje med Spania også, sier Rekdal, som tror det blir en «knalltøff» kamp om andreplassen med Sverige og Romania.

Han mener at Norge under Lagerbäck har knappet innpå svenskenes forsprang. Og som Rekdal ser frem til fulle hus på Ullevaal når kvalifiseringen tar til.

– Nå har vi noe å se frem til i 2019. Spesielt kampene mot Sverige og Spania gleder jeg meg til, sier han.

Møter fødelandet

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck er som kjent svensk, noe som betyr at han møter sitt fødeland. I tillegg må landslaget bryne seg på Spania, som vant EM i både 2008 og 2012, og også VM-et mellom de to mesterskapene.

– Vi skal ikke undervurdere Romania og vi kan godt si at vi går for 1. plassen, men litt tabloid sagt så er dette en kamp om 2.-plassen mellom Norge og Sverige, sier tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft til VG.

Om Norge kommer på 1. eller 2. plass i gruppen, vil landslaget ende sluttspillstørken. Norges herrelandslag i fotball har ikke vært i mesterskap siden EM 2000.

– Vi må være i mesterskap innimellom. Selv om vi er en liten fotballnasjon, er sporten den desidert største her til lands. Nå har vi et kvinnelandslag som skaper mer glede og motivasjon gjennom å kvalifisere seg til mesterskap, og det trenger herrefotballen også. Det vil dra alle sammen videre fremover, sier Fjørtoft, som kaller EM-kvalik-gruppen for en «perfekt trekning for spillerne».

– De får lov til å vise seg frem mot Spania og spille mot nabolandet Sverige. Og skulle det skjære seg her, så har vi en ekstra sjanse likevel, minner Fjørtoft på.

Ettersom Lars Lagerbäck ledet sine menn til gruppeseier i Nations League, kan de nå EM via et playoff-sluttspill der.

Tror Lagerbäck er fornøyd

– Norge risikerte jo å komme å komme i en gruppe der man ikke hadde håp, men nå får man en reell kamp om andreplassen. Det blir tre lag som kjemper om plassen bak Spania. Det blir gøy å teste hvor langt Lagerbäck har kommet, sier TV2s landslagskommentator Jesper Mathisen.

Han tror den norske landslagsledelsen, summa sumarum, er fornøyd med trekningen. Den kunne blitt enklere, men også tøffere, resonnerer han.

– Det blir to intense kamper mot Sverige, kanskje litt som Carlsen mot Caruana i sjakk, mellom to lag som kjenner hverandre godt. Det kan fort blir remis, sier den spøkefulle sørlendingen.

Norge er langt fra den eneste nasjonen som kjemper om å nå EM i 2020, som spilles i hele 12 land. 20 land kvalifiserer seg direkte til EM som gruppevinnere og -toere, og alle EM-kvalik-gruppene er som følger:

Gruppe A: England, Tsjekkia, Bulgaria, Montenegro, Kosovo, San Marino

England, Tsjekkia, Bulgaria, Montenegro, Kosovo, San Marino Gruppe B: Portugal, Ukraina, Serbia, Litauen, Luxembourg

Portugal, Ukraina, Serbia, Litauen, Luxembourg Gruppe C: Nederland, Tyskland, Nord-Irland, Estland, Hviterussland

Nederland, Tyskland, Nord-Irland, Estland, Hviterussland Gruppe D: Sveits, Danmark, Irland, Georgia, Gibraltar,

Sveits, Danmark, Irland, Georgia, Gibraltar, Gruppe E: Kroatia, Wales, Slovakia, Ungarn, Aserbajdsjan,

Kroatia, Wales, Slovakia, Ungarn, Aserbajdsjan, Gruppe F: Spania, Sverige, Norge, Romania, Færøyene, Malta

Spania, Sverige, Romania, Færøyene, Malta Gruppe G: Polen, Østerrike, Israel, Slovenia, Makedonia, Latvia

Polen, Østerrike, Israel, Slovenia, Makedonia, Latvia Gruppe H: Frankrike, Island, Tyrkia, Albania, Moldova, Andorra

Frankrike, Island, Tyrkia, Albania, Moldova, Andorra Gruppe I: Belgia, Russland, Skottland, Kypros, Kasakhstan,

Belgia, Russland, Skottland, Kypros, Kasakhstan, Gruppe J: Italia, Bosnia-Hercegovina, Finland, Hellas, Armenia, Liechtenstein

PS: EM-kvaliken begynner i mars 2019 og ender i november samme år. EM går fra 12. juni til 12. juli året etter.

