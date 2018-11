ETTERTRAKTET: Lyons stortalent Hosseum Aouar står på listen til en rekke toppklubber. Foto: Laurent Cipriani / TT NYHETSBYRÅN

Lyon-talentet jaktes av storklubbene

FOTBALL 2018-11-23T15:12:11Z

20 år gamle Houssem Aouar sammenlignes med Philippe Coutinho.

Publisert: 23.11.18 16:12

Ifølge en rekke medier skal Aouar stå på listen til både Chelsea, Arsenal og Barcelona.

Simon Jones i Daily Mail sammenligner Auoar med Barcelona-stjernen Philippe Coutinho i spillestil, og hevder at stortalentet avslo Liverpool da han signerte sin første profesjonelle kontrakt med Lyon.

Den 20 år gamle midtbanespilleren har imponert på Lyons midtbane denne sesongen. I ligaen har han notert seg for fem mål på 13 kamper, mens han har tre målgivende i Champions League, hvor Lyon blant annet sjokkerte Manchester City på bortebane.

Samme avis hevder han står på listen til både Arsenal og Barcelona. Ifølge Metro skal Chelsea-manager Maurizio Sarri også være begeistret for Aouar, og mener at han passer som hånd i hanske som indreløper inn i sitt 4–3–3-system.

Fredag kveld Aouar i aksjon i det som blir en viktig kamp for Lyon. Da er det duket for et hett Derby Rhône-Alpes, et av de klassiske derbyene i Frankrike mellom nettopp og Lyon og St. Etienne. Det er kun 50 kilometer mellom de to byene.

Lyon er nummer fire med 24 poeng, mens Ole Selnæs og hans St. Etienne er på plassen bak med 23 poeng. Selnæs kommer uansett til derbyet med en god følelse etter å ha spilt godt for Norge og sikret seier Nations League-gruppen.

VGs tips: Uavgjort

Begge klubber står med 3-2-1-flyt på seks seneste matcher. For Lyon sin del så er 4-2-1-hjemmeform helt innafor. Skal vi pirke på noe så må det være at forsvaret ikke alltid er på jobb – 16 baklengsmål er for mye for et lag med tetstrid-ambisjoner. Vertene fra gourmet-byen rotet bort en 2-0-føring hjemme mot Hoffenheim i Champions League tidligere i november (2-2). Og slik må laget ha et øye til tirsdagens CL-møte med Man. City.

Saint-Étienne slo til med to fine hjemmeseirer på rad over Angers og Reims før landskampoppholdet. De har scoret i åtte strake kamper, og de plages ikke av e-cupmatcher. Veteranen Perrin (f) er eneste fravær. Gjestene må rett nok jobbe med borteformen. Én seier på seks på fremmed mark er i underkant. Men hjemmeoddsen er uansett for lav. Slik kjører vi et uavgjortforslag her.

Det gir 4 i odds. Eventuelt kan du prøve deg på en begge lag scorer til 1,60. Spillestopp er 20:55. Kampen kan du se på Viasport + eller Viaplay.

