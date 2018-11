STOR I NORGE: Pelle Nilsson var en hit da han spilte i Odd. Noen år senere var han i FC København. Her med landslagsprofilen Thomas Delaney i FCK-trøyen i 2014. Foto: Lars Ronbog / FrontzoneSport / Getty Images

Skattespillet rundt Pelle Nilssons FCK-overgang

FOTBALL 2018-11-30

Da Pelle Nilsson (36) var aktuell for FC København, ble det lagt en grundig plan for hvilken av partene som skulle betale agenten. Hensikt: Å spare skatt.

Hvem jobber en agent egentlig for?

Hvem betaler ham?

Og hvordan slår det formelle valget av oppdragsgiver ut på hvor mye penger fellesskapet får inn?

Denne problemstillingen er en gjenganger i Football Leaks-dokumentene, og praksisen rundt agentbetaling har blant annet vekket interesse hos myndighetene i Storbritannia.

En av metodene som går igjen, er hvordan fotballagenter føres opp som representant for kjøpende klubb før kontrakten skal signeres, mens der spørsmålet er hvem den virkelige oppdragsgiveren har vært.

Den danske avisen Politiken har tidligere vist hvordan klubber kan spare moms, samtidig som spilleren slipper ekstra skatt, ettersom han ellers ville måtte inntektsført og skattet av penger klubben betalte til agenten på vegne av spilleren.

Det avgjørende spørsmålet for om det er innenfor eller utenfor: Hvem jobbet agenten egentlig for?

Dersom det reelle svaret på det er spilleren, vil myndighetene kunne ha gått glipp av skatt dersom klubben står som oppdragsgiver.

Nå har Pelle Nilssons overgang til FC København skapt overskrifter i Danmark, basert på dokumenter i Football Leaks-avsløringen. Her avdekkes det i detalj hvordan klubben og agenten arbeidet aktivt for å redusere hvor mye skatt som skulle betales.

Det er ikke avklart hvordan denne konkrete saken står seg i forhold til skattelovgivningen, og FCK står hardt på at klubben «alltid har fulgt de gjeldende regler». Men Football Leaks viser hvordan det nøye ble planlagt å redusere hvor mye skatt som skulle innbetales.

Danske skattemyndigheter vil ikke uttale seg om den spesifikke overgangen, men sier på generelt grunnlag at «dersom det er slik at det i virkeligheten er spilleren som har engasjert agenten, mens utgiften betales av klubben, er det sannsynlig at spilleren er skattepliktig av utgiften som klubben har stått for».

Hovedtrekkene i dialogen rundt overgangen, som det fremgår av Football Leaks, er som følger:

Den danske storklubben fattet i 2014 interesse for Pelle Nilsson, som har en fortid i norsk fotball og av VG ble kåret til årets spiller i eliteserien i 2006.

Ifølge en intern e-post i agentselskapet Spielerrat fra mai det året, kontaktet Ståle Solbakken den svenske landslagsspilleren før å høre om interessen hans for FC København, samt spørsmål om hvem han benyttet som rådgiver.

«Per anga meg som kontaktperson», skrev agent Daniel Delonga, som senere opplyste spilleren om fremgangen i forhandlingene flere ganger på e-post.

Dokumenter fra Football Leaks viser at agentselskapet Spielerrat spesifikt ba om å bli ansatt av FC København i den hensikt å spare skatt.

Da Daniel Rommedahl (FCK) den 21. mai sendte et førsteutkast til kontrakt, bemerket han at Daniel Delonga hadde jobbet som agent for spilleren.

Det ville imidlertid den tyske agenten helst endre.

Spielerrat hadde avtalt å dele salæret sitt med Nilssons tidligere agent, Jan Olsson, som bare hadde spilt en passiv rolle i overgangen. Men Delonga ville skrive ham inn i avtalen:

«Er det en måte der minst halvparten av skatten ikke skal betales? (...) Jeg vil foreslå følgende: Spielerrat kan jobbe som agent for klubben, Jan Olsson som agent for spilleren, og begge med et agentsalær på fem prosent. Ideelt sett vil Per da kun betale skatt av Jan Olssons salær».

Daniel Rommedahl og FCK svarte 22. mai: «Ok. Per vil kun beskattes av spilleragentens salær».

Dagen etter var kontrakten signert. Der står Spielerrat oppført som «agent for klubben». Det tyske agentselskapet sendte regninger på totalt 777.000 kroner til FCK i årene 2014 til 2016, viser dokumenter fra Football Leaks.

Nilsson ønsker ikke å kommentere opplysningene, mens Delonga og Spielerrat står fast på at de handlet korrekt i overgangen, «som formidler av klubbens interesser».

Agenten skriver videre at «det definererede målet var å overbevise spilleren om å skrive under for FC København i stedet for andre interesserte klubber og fasilitere ansettelsesavtalen med spilleren på vegne av klubben».

Konfrontert med funnene i dokumentene, understreker altså FC København tydelig at de har sitt på det tørre. I dette tilfellet hadde agenten arbeidet overveiende mest for FCK, hevder den danske klubben. «Vi gjør alltid opp samlet [basert på] hvordan arbeidsfordelingen har vært når forhandlingene er avsluttet».

«En vurdering av arbeidsfordelingen krever fullt og helt innblikk i saken, og ikke bare en brøkdel via stjålne e-poster og SMS-er», skriver Ståle Solbakkens arbeidsgiver.