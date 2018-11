GLADE DAGER: Ole Selnæs, her på tirsdagens trening med Iver Fossum, kommer til landslagssamlingen i Slovenia med skyhøy selvtillit. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Fransk brannfakkel om Ole Selnæs: – Kunne spilt i PSG og Barcelona

FOTBALL 2018-11-13T19:48:53Z

LJUBLJANA (VG) Det har vært et gyllent år for Ole Kristian Selnæs (24) i Frankrike, der enkelte nå mener han hører hjemme på et helt annet nivå enn Saint-Étienne.

Publisert: 13.11.18 20:48 Oppdatert: 13.11.18 21:19

– Jeg må ærlig talt si at jeg fryder meg over å se Selnæs spille. Enkelte vil kanskje si at jeg tar helt av, men etter min mening kunne han spilt i PSG, Barcelona og Bayern München. Han har nivået inne til det, sier den tidligere Saint-Étienne-spilleren Fousseni Diawara til TV-kanalen TL7 , der han nå er fotballekspert.

– Pasningene hans er det Champions League-klasse over. Det er en spiller på veldig, veldig høyt nivå, legger Diawara til, og denne lekkerbiskenen av en Selnæs-assist i helgen gir kanskje grunn til å si seg enig med det:

Den voldsomme rosen virker ikke å komme som en overraskelse på trønderen, som erklærer at han ankommer landslagssamlingen i Slovenia med «skyhøy» selvtillit.

– Det er artig å høre sånt. Jeg føler at jeg spesielt det siste året har hatt en veldig, veldig høy stjerne i klubben og i Frankrike generelt. Det føler jeg egentlig uansett hvor vi drar og spiller. Det gir meg selvtillit, selvfølgelig, og så vet jeg godt hvilke utfordringer jeg har som spiller. Det har egentlig alltid vært sånn i karrieren min at den som er mest kritisk til meg, som regel er meg selv, sier Selnæs til VG.

– Folk i Rosenborg hadde ledd seg i hjel

Det har for alvor løsnet for midtbanespilleren denne sesongen. Etter null målpoeng for klubblaget både i 2016 og 2017 har 24-åringen siden nyttår levert seks målgivende pasninger for Saint-Étienne – i tillegg til fulltrefferen mot Slovenia på Ullevaal stadion.

Selnæs mener det skyldes en blanding av to ting: Selvtillit og en ny rolle på midtbanen. Siden nyttår har han fått full tillit fra trener Jean-Louis Gasset ved siden av den tidligere franske landslagsspilleren Yann M’Vila på midtbanen. Ved siden av sin fysisk robuste partner får nordmannen en helt annen frihet til å utfolde seg i angrep enn tidligere.

– I starten i Saint-Étienne spilte jeg som jeg gjorde i Rosenborg, alene som et midtbaneanker i 4–3–3. Da er du veldig, veldig sjeldent i angrep. Nå ligger jeg litt høyere i banen.

– Tror du nordmenn tenker på deg som en helt annen spiller enn det du egentlig er i dag, med tanke på at du hadde en annen rolle i Rosenborg?

– Du er inne på noe der. I noen kamper har jeg spilt indreløper, blant annet mot Monaco. Hvis du hadde sagt det til folk i og rundt Rosenborg, så tror jeg de hadde ledd seg i hjel. De hadde ikke trodd noe på at jeg kunne spille indreløper. Jeg har blitt en mye mer toveis-spiller enn det jeg var før, sier Selnæs, som leverte denne flotte assisten i den nevnte kampen mot Monaco:

Lagerbäck: – Bedre defensivt

Selnæs’ utvikling som «toveis-spiller» har gitt utslag på landslaget, der man nærmest er nødt til å besitte slike kvaliteter for å prestere sentralt i Lars Lagerbäcks 4–4–2. I de to forrige landskampene, mot Slovenia og Bulgaria, kom Selnæs inn for en skadet Sander Berge og var kanskje Norges beste spiller totalt sett over de to oppgjørene.

Mens økningen i antall målpoeng fremstår som den mest åpenbare endringen hos Selnæs for et utrent øye, mener landslagssjefen at trønderen har tatt størst steg i motsatt ende av banen.

– Jeg har sett ham i flere kamper for Saint-Étienne og mener fremfor alt at han har blitt bedre defensivt, og det samme ser jeg på landslaget. Pasningsfoten og det offensive spillet har jo vært der tidligere, men det er defensivt jeg mener han har tatt det store steget, sier Lagerbäck til VG.