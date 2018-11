Pep Guardiola og José Mourinho skal måle krefter igjen. Her fra fjoråets seriedyst på Old Trafford. Foto: OLI SCARFF / AFP

Manchester-derbyets store demper

FOTBALL 2018-11-11T11:03:02Z

Etihad Stadium, søndag klokken 1730: En klubb som har bedrevet utstrakt økonomisk doping møter en manager som er avslørt for skattesnusk. Heia, heia!

kommentar

Publisert: 11.11.18 12:03

Det blir ikke så mye større enn dette derbyet i engelsk fotball.

Følelsene omslutter den polariserte byen, og over hele verden følger fans neglebitende med på om Manchester er rød eller blå.

På banen kan det bli et sportslig drama også denne gangen, med mindre Pep Guardiolas oljesmurte stjernegalleri er såpass mye bedre at de leker hjem en sømløs seier.

Men det blir unektelig en bismak over det som skal skje denne søndagskvelden, sett i lys av det som har kommet frem de siste dagene.

Det er i seg selv ikke noe nytt at maktspill og milliarder preger internasjonal fotball, men det er likevel noe med hvor konkret informasjonen blir når detaljene i Football Leaks rulles opp.

Og det som fremkommer av dokumenthaugen, er så kynisk, kalkulerende og usjarmerende at det denne gangen er litt vanskelig å bare lukke øynene og glede seg over spillets gang.

Manchester City er tatt med buksene nede for hvordan de helt bevisst har gått inn for å skaffe seg konkurransefordeler, i strid med reglene som er ment å sikre fotballen fra at Goliat spiser David til frokost.

Skal alle vi som elsker fotball, og synes at fair play faktisk er en viktig grunnverdi, bare glemme dette og nyte synet av hva Raheem Sterling presterer for de 3,3 millionene han nå får i ukelønn?

Er den sportslige kvaliteten på produktet så sterk at vi skal la det overskygge den fundamentale mangelen på etikk?

José Mourinho sier at han har tanker om avsløringene rundt rivalen, men at han vil holde disse for seg selv.

Men her bør det fort tillegges at portugiseren ikke er noen økonomisk engel, han heller.

Mannen som sitter på Uniteds trenerbenk er avslørt for skatteunndragelser fra tiden i Real Madrid, og endte med å få en klekkelig bot og betinget fengsel.

Manchester United er nå også en del av etterforskningen som pågår rundt superagenten Jorge Mendes. I tillegg til at Mourinho selv skal under lupen igjen, er Ángel Di Marias overgang til Paris Saint-Germain og Anthonys Martials vei fra Monaco til Manchester blant forholdene som skal granskes.

Disse sakene vet vi ikke hvordan ender, men problemet med skattetriksing er omfattende.

Prinsipielt sett er det mest provoserende hvordan dette har som mål å la allerede eksepsjonelt privilegerte mennesker skvise sitronen enda litt hardere.

Og om man lykkes med å omgå skattereglene, er det jo faktisk fellesskapet som blir skadelidende. Det samme fellesskapet som supporterne er en del av - de som kjøper drakter, skjerf, billetter, tv-abonnementer og fungerer som brød og smør for pengemaskinene.

Slik sett handler dette fenomenet, som klodens aller største stjerner er avslørt for, i ytterste konsekvens faktisk om å håne fansen.

Men det store problemet er jo at altfor få bryr seg, så lenge det leveres på banen. Hvor mange reagerte for eksempel negativt på skattedommen mot Cristiano Ronaldo, som ble kjent helt i starten av sommerens verdensmesterskap, sammenholdt med jubelen han mottok for hat-tricket mot Spania?

Så lenge fansen fortsatt strømmer til, og det gjør de jo, er det ingen strukturelle endringer i vente.

Det er er heldigvis den siste uken satt i gang flere undersøkelser som en følge av Football Leaks-avsløringene, og la oss håpe at det får noen konsekvenser.

Men det er å tro på julenissen om noen innbiller seg at pengegalskapen kommer til å avta. De sentrale aktørene har ingen interesse av å jekke jaget ned, og det finnes få motstemmer med makt.

Selv om det stormer litt utenomsportslig akkurat nå, er Manchester Citys kyniske økonomiske akrobatikk fort glemt for de fleste når Agüero, Silva og Sané finner frem den pureste ballkunst.

Football Leaks innebærer at det har kommet noen hindre i veien, men galoppen kommer til å dundre videre. For eksempel på Etihad denne søndagskvelden i november...