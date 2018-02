STJERNESMELL: Neymar skadet seg under søndagens kamp mot Marseille og mister trolig returkampen mot Real Madrid i Champions League. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Hevder Neymar blir ute i over to måneder

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 27.02.18 12:28 Oppdatert: 27.02.18 14:47

FOTBALL 2018-02-27T11:28:26Z

Neymars skade skal være mer alvorlig enn ventet.

Avisen Globoesporte hevder at den brasilianske PSG -stjernen må operere foten, og at han ikke vil være tilbake på banen før i mai måned.

Ifølge den spanske avisen AS , som hevder de har informasjon fra kilder nær 26-åringen, ønsker Neymar å la seg operere for å forsikre seg om at han kommer i toppform til sommerens VM i Russland.

Mandag kveld kom PSG med en pressemelding angående Neymars skade.

– Nye undersøkelser utført i dag bekrefter en forstuing av den høyre ankelen, men også et brudd på den femte metatarsal, opplyste klubben.

Bruddet er på yttersiden av foten.

Neymar skadet seg under søndagens 3-0-seier mot Marseille, og ble fraktet av banen på båre.

Dersom rapportene fra brasiliansk presse stemmer, kommer Neymar ikke bare til å miste returkampen mot Real Madrid i Champions Leagues åttedelsfinale. Dersom PSG klarer å ta seg videre uten ham, vil de i så fall ikke ha sin største stjerne tilgjengelig før i finalen i Kiev den 26. mai.

PSG-trener Unai Emery stilte til pressekonferanse klokken 13.30 tirsdag ettermiddag. Der hevdet han at det ikke stemmer at Neymar skal opereres.

– Den informasjonen er feil, sa Emery.

– Jeg tror det finnes en liten mulighet for at han kan bli klar til Real Madrid-kampen, sa PSG-treneren.