Dette betyr et kommersielt samarbeid.

RANGERS-SJEFEN: Steven Gerrard fotografert mot St. Mirren nylig.

Allardyce: Gerrard vil ikke bytte til bunnen

Steven Gerrard (41) er allerede inne i sin fjerde sesong som Rangers-manager – samtidig som ryktene knytter ham til pengeklubben Newcastle.

Publisert: Nå nettopp

Her er våre oddstips for torsdagen!

Tidligere Newcastle-manager Sam Allardyce tror imidlertid ikke at Gerrard er villig til å bytte ut trofeer og Europa-spill med Rangers mot en kamp for å overleve i Premier League med Newcastle.

– Jeg tror ikke Steven vil forlate Rangers nå som de er på topp og vinner hver uke, mot å kjempe i bunnen av Premier League.

Ifølge oddslistene er Gerrard blant favorittene til å ta over den nyrike klubben på kort sikt. I oktober kom bekreftelsen på at Saudi-Arabias statlige fond har kjøpt den tradisjonsrike klubben.

– Alle vil gjerne bli manager i Premier League, så jeg regner med at han vil dit en dag, men Newcastle i øyeblikket er en stor jobb og hvorfor forlate et lag som vinner og vinner, spør Allardyce som er ekspert hos talkSPORT. Han tror også om at selv om Newcastle har mye penger, vil det gå lang tid før de kan bruke så mye penger på grunn av Financial Fair Play-penger.

les også Premier Leagues 111 beste spillere de siste 20 årene

Liverpool-legenden Gerrard håper å føre Rangers videre fra puljespillet i Europa League for tredje året på rad – i så fall en stor prestasjon.

Samtidig ligger Rangers nå fire poeng foran Celtic på tabellen i den skotske toppdivisjonen. Sist sesong vant Rangers med 25 poengs forsprang.

Her er alle våre oddstips!

Mens Norge ikke har en eneste representant i nest mest prestisjefylte Europa-turneringen, kjemper de to skotske toppklubbene fortsatt for et mulig avansement.

– Dette er en «må vinne»-kamp hvis vi skal ha alt i egne hender, hvis vi skal gå videre fra gruppespillet, sier Gerrard foran torsdagens viktige kamp i den danske hovedstadsregionen mot Brøndby.

Steven Gerrard har ikke lagt skjul på at målet er å få seks poeng ut av de to kampene mot danskene.

les også Roar Stokkes 20. og siste CL-finale: Dette husker han best

Scoringer av Leon Balogun og Kemar Roofe gjorde at Rangers vant 2–0 borte – etter at de hadde tapt 0–2 for Lyon og 0–1 mot Sparta Praha. Håpet om avansement kommer tilbake med seier i Danmark og så hjemmekamp mot tsjekkerne.

– Stemningen er god, og selvtilliten stor, som dere kan forestille dere.

– Men Europa League er noe ganske annet enn den hjemlige ligaen, på et annet nivå. Men målet er å spille europeisk fotball her også etter jul, fastslår Steven Gerrard på sin pressekonferanse.

les også Fra Afghanistan til fotballkrig i Skottland

VG-tips: Brøndby – Rangers

* Brøndby åpnet med ett godkjent poeng i den aller første Europa League gruppe A-hjemmekampen mot Sparta Praha, men siden har de møtt overmakten mot Lyon (0–3) og Rangers (0-2). Tre kamper uten scoringer er for slapt, men kampen om 3.-plassen i gruppen er fortsatt innen rekkevidde – husk at 3.-plassen gir mulighet til Europa Conference League-spill på nyåret.

* Etter en tam sesonginnledning er det mer sus over danskenes prestasjoner nå med en 4-1-0-fasit i den hjemlige Superligaen. Det betyr at laget befinner seg på 6. plass.

* Rangers leder skotsk Premiership der de ikke har røket på tre måneder (7-3-0). Det var viktig for Steven Gerrards menn å komme på vinnersporet i EL i det omvendte Brøndby-møtet for laget hadde blitt påført to innledende tap.

* Oppsummert: To lag som har litt å spille for og med ny selvtillit. Men vi tror Rangers har litt mer klasse. Borteoddsen står til 1,82, spillestopp er kl. 18.44 og Viaplay viser matchen.