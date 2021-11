forrige





fullskjerm neste FIGHTING FACE: Cristiano Ronaldo jubler sammen med Nemanja Matic etter å ha utlignet på overtid. 1 av 4 Foto: ALBERTO LINGRIA

Ronaldo reddet Manchester United på overtid – igjen

(Atalanta-Manchester United 2–2) Da det så som mørkest ut for Manchester United dukket han opp igjen, Cristiano Ronaldo. Ikke bare én gang, men to ganger.

Av Jostein Magnussen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For akkurat som i den første kampen i Manchester startet det blytungt for de røde i kveld. Atalanta tok ledelsen etter 12 minutter ved Josip Ilicic. Det var et skudd som keeper David De Gea kanskje burde tatt.

Noen sekunder inn i overtiden i 1. omgang fikk vi kombinasjonen Mason Greenwood - Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo.

Det var Ronaldos 126. mål for United - det samme som Ole Gunnar Solskjær stoppet på, ifølge Opta.

Dermed ble portugiseren - som ble matchvinner mot Atalanta på Old Trafford - den første til å score i fire Champions League-kamper på rad siden Ruud van Nistelrooy tilbake i 2003.

I det 56. minutt fikk David De Gea fint lite hjelp av eget forsvar da Atalanta økte til 2–1. Alle trodde Duvan Zapata var offside da han fikk løpe alene gjennom mot United-keeperen. I VAR-rommet kunne man halvannet minutt senere slå fast at colombianerens scoring skulle stå.

TV-bildene viste at kaptein Harry Maguire var innenfor. Det var ikke tillitvekkende stopperspill og det er et bilde på stoda i et forsvar som har sluppet inn 23 mål i alle turneringer denne sesongen.

Så var Ronaldo der igjen - på overtid i 2. omgang da 90.56 minutter var spilt.

Med en suser med på volley fra 18 meter, helt nede ved stolpen, reddet han United nok en gang.

Mot Villarreal ble Ronaldo matchvinner fire minutter på overtid.

PS! Manchester United-stopper Raphael Varane måtte byttes ut med skade etter 38 minutter i kveld.

Vi oppdaterer!