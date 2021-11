Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Jack Grealish (t.h.) feirer Manchester City-mål mot Club Brugge med Riyad Mahrez tidligere denne uken.

Milliard-kjøpet diskuteres: − Har dabbet av

Da Manchester City hentet Jack Grealish (26) sist sommer, ble han tidenes dyreste engelske fotballspiller.

Publisert: Nå nettopp

Her er våre oddstips!

Britiske medier er ganske samstemte på at kjøpet kostet Manchester City omtrent én milliard kroner.

Manager Pep Guardiola har startet med Grealish i samtlige ligakamper – så nær som én. Det har gitt en uttelling på ett mål og to målgivende.

– Jeg synes han startet sesongen veldig bra. Spesielt i storseierne mot Norwich og Arsenal var han kanongod, sier VG-ekspert – og Manchester City-supporter – Tor-Kristian Karlsen.

les også City kjørte over Brügge: – Festfotball

– Så har han dabbet av litt utover høsten. I det siste har han ikke klart å sette noe særlig preg på kampene, til tross for at han høster stor tillit hos Guardiola – noe ganger også på bekostning av andre store navn, fortsetter Karlsen.

På sosiale medier har en del City-fansen begynt å uttrykke en skepsis til om Grealish er verdt pengene. Andre mener han raskt har tilpasset seg Guardiolas måte å spille fotball på. Tor-Kristian Karlsen igjen:

– Generelt synes jeg han spiller litt i rykk og napp. Han har små, sterke perioder i kampene, men sliter med å dominere over hele matcher. I tillegg virker det også som at han slukner litt ut over i kampene – noe som kanskje tyder på at han fortsatt ikke er i optimal fysisk forfatning.

les også Brighton kontret i senk av Manchester City

– Dommen?

– Dommen min hittil er godkjent+. Han burde levere jevnere og oftere for å rettferdiggjøre forventningene og overgangssummen, mener VG-eksperten.

Ifølge Premier Leagues egen statistikk er det bare en mann som lørdag står på motsatt banehalvdel, som har skapt flere sjanser ut fra åpent spill denne sesongen enn Jack Grealish.

Her kan du spille på Manchester-derbyet!

Mens Citys nyervervelse står med 21 sjanser, står Bruno Fernandes med 28. Også Mohamed Salah har 21 – på delt 2. plass med Grealish.

les også Fantasy Premier League Gameweek 11: Dette betyr Spurs-trenerskiftet for laget ditt

Tidligere Manchester United- og Liverpool-stjerne Michael Owen er usikker på om City er rett klubb for Grealish:

– Jeg er stor fan av Jack Grealish. Han er en fremragende spiller. Han er modig, han tar ballen under press, han er eksepsjonell, sier Owen til BT Sport, gjengitt av Manchester Evening News.

– Han komme til å bli en suksess, fordi han er en veldig god spiller i et veldig godt lag, men kanskje ikke så god som han kunne være i et annet lag, fortsetter Owen.

– Det er ikke sikkert at han passer perfekt til Manchester City. Jeg ser Grealish som en som henter ballen dypt, som han gjorde i Aston Villa, han er sterk og selvsikker.

– Ingen blir stoppet så mye ulovlig som Grealish. Men jeg tror ikke Manchester City vil ha frispark – de ønsker heller at ballen går fort, sier Michael Owen.

les også Grealish-scoring da City herjet med Norwich: – Styggeste målet han kommer til å score

VG-tips: Man. Utd. – Man. City

* Inngangen til lørdagens Manchester-derby er at Man. City er på 3. plass med 20 poeng, hvilket er tre poeng foran Man. Utd. på 5. plass. Den siste uken har levert oppmuntrende Man.Utd.-resultater både på engelsk og italiensk jord.

* Men totalt 13 baklengs på fem siste kamper i alle sammenhenger er ikke bra. Man. City har på sin side sluppet inn mål i seks av åtte siste kamper – og slik kan et Begge lag scorer-spill til 1,58 i singleodds være er spillalternativ.

* Vi ser for oss at vertene i størst mulig grad vil være kompakte i forsvar og satse på overganger der en formsterk Ronaldo-kompetanse skal utnyttes. Portugiseren står med fire mål på tre siste matcher, og et målscorer-spill på ham står til 2,60 i singleodds.

* Man. City vil da sannsynligvis ha ballen mest, hvilket er et kampbilde de trives med. Kollektivt har City-spillet overgått det United har levert i høst – spillerne virker mer trygge på arbeidsoppgavene sine. Det er det å utnytte sjansene sine som er ankepunktet, og derfor er vi skeptisk til borteodds som torsdag begynte på under 1,70.

* Spillforslaget er derfor uavgjort til 3,90 i odds, spillestopp er lørdag kl. 13.29 og TV2 Sport Premium viser kampen.