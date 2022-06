TØFF KAMP: Erling Braut Haaland (t.v.) og David Brekalo hadde flere dueller i løpet av oppgjøret mellom Norge og Slovenia.

Viking-stopperen leverte mot Norge: − Går en veldig spennende fremtid i møte

ULLEVAAL STADION (VG) I sin tredje landskamp bidro David Brekalo (23) til at Slovenia holdt nullen mot Erling Braut Haaland (21) og Norge. Fra Stavanger sitter komplimentene løst til Viking-stopperen.

Publisert: Nå nettopp

– Det var meget solid. Han er ganske fersk i A-lagssammenheng for Slovenia, og det var den beste kampen hans der, sier Viking-trener Morten Jensen til VG.

Brekalo kom til Viking i fjor sommer, og spesielt denne sesongen har han og Gianni Stensness dannet et fryktinngytende stopperpar for laget som ligger på tredjeplass i Eliteserien.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

I vinter ble han også lagkamerat med Markus Solbakken, sønn av Norges landslagssjef Ståle Solbakken.

– Brekalo gjorde en god kamp, men han er god sammen med de andre. Han skal ta med seg den kampen inn i sin hverdag i Viking, sier landslagssjefen til VG på pressekonferansen dagen etter kampen mot Slovenia.

Der endte det 0–0, spesielt takket være strålende involveringer og redninger fra Slovenia- og Atlético Madrid-keeper Jan Oblak.

Brekalo trekkes imidlertid også frem for måten han sto opp mot Erling Braut Haaland, spesielt i den første omgangen der Norge ikke skapte flust med målsjanser.

– Det var veldig, veldig bra. En veldig god prestasjon. Det er noe vi er stolte av i Viking, sier klubbens sportssjef Erik Nevland til VG.

– Det er alltid imponerende når man møter så gode spillere. Så handler det om å gjenskape det når han kommer tilbake til Viking. Det handler om å være god over tid for å ta det neste steget, sier Jensen som synes Brekalo har levert veldig stabilt i sin tid i Stavanger-klubben.

– Han har ikke vært hos oss i ett år engang. Han har enorm fysikk, bra på hodet, god fart og bra med ball. Han er bra på de fleste ferdighetene. Så handler det om å holde seg skadefri og holde beina godt plantet på jorden – som han gjør. David går en veldig spennende fremtid i møte, fortsetter Jensen.

Underveis og etter kampen var det flere Viking-supportere på sosiale medier som roste Brekalo og uttrykte sin frykt for at midtstopperen skulle forsvinne fra Viking allerede i sommer.

Jensen tror ikke det blir så vanskelig å holde på 23-åringen over sommeren.

– Men det er Nevland og co. som bestemmer, sier han.

– Hva tenker du at en slik prestasjon gjør med interessen fra andre klubber, Nevland?

– Det vil jo vise seg. Det er klart at når han presterer så bra mot Erling Haaland så viser det at det er noe ved han. Så får vi se. Ting kan skje veldig fort, og det kan gå stille forbi. Det er veldig gledelig for oss at David gjorde det så bra mot Norge, og så var det synd at Norge ikke scoret da David ble byttet ut, sier Nevland.

I MØRKEBLÅTT: David Brekalo jubler for scoringen sin mot Jerv på et fullsatt SR-Bank Arena 16. mai.

– Hva skal til for at Brekalo blir solgt allerede i sommer?

– Det har overhodet ikke vært diskutert oss. Det sier seg vel nesten selv, at det må komme en så stor pengesum at vi ikke kan si nei. Det er langt frem dit.

– Hva slags pengesum må man opp i?

– Det er ikke lett å si. Det er det flere som må være med å ta en avgjørelse på. Vi får ta en vurdering på det om det kommer. Frem til det er det bare spekulasjoner, forteller sportssjefen.