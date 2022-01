Wolves 1974 og 1980: Bilulykke, sjokkflukt, to pokaler – og en klubb i fritt fall

Ulykker, million-pund-spillere, Jehovas Vitner – alt dette er ingrediensene til Wolverhamptons eventyrlige opptur og fall.

Av Knut Espen Svegaarden og Geir Juva

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hvis en klubb definerer «engelsk fotball» og hva det står for, så er det kanskje Wolverhampton Wanderers. Fra Englands beste klubb i et tiår til tre nedrykk på rad i et annet tiår.