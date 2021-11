YDMYK MÅLMASKIN: Veton Berisha bøtter inn mål for Viking. På landslaget er angriperen innstilt på å hjelpe på også andre måter, som sist måned, i presspillet mot Tyrkia.

Berisha villig til å ofre seg: − Alle kan selvfølgelig ikke spille

19 seriemål har gjort Viking-kaptein Veton Berisha interessant for utenlandske klubber. Mot Latvia og Nederland vil spissen gjøre alt for at landslagskonkurrentene skinner selv om 27-åringen ikke skulle komme på banen selv.

– Jeg er klar til å bidra hvis jeg får muligheten. Så kan jeg bidra inn i gruppen med masse andre ting. Jeg kan være et alternativ på trening og «backe» opp de andre i gruppen. Det er en stor tropp. Alle kan selvfølgelig ikke spille, sier Berisha til VG.

Søndag smalt målmaskinen inn den avgjørende 1–0-scoringen mot Mjøndalen som gjør at Viking befestet grepet om 3.-plassen i Eliteserien. På vei til landslagssamling i Oslo snakket han med VG om konkurransen om spilletid med Alexander Sørloth (25) og Joshua King (29).

– Du har Sørloth som spiller i La Liga og King i Premier League. Så det er tøff konkurranse. Men det viktigste er å vinne de to kampene nå. Hvem som spiller, kommer i andre rekke. Så er jeg selvfølgelig klar hvis muligheten byr seg.

LOJAL: Berisha er hentet tilbake på landslaget av Ståle Solbakken og trives sammen med Martin Ødegaard og de andre spillerne i troppen.

– Dette er ydmykt sagt av deg?

– Men det er på en måte fakta, når du har spillere som spiller på et høyere nivå enn deg.

– Så du klarer å reise til samling og tenke at ditt bidrag kanskje «bare» skal bli å bidra positivt rundt gruppen og støtte de andre?

– Ja. Det er litt realiteten, men selvfølgelig skal jeg være ekstremt på under trening og forberede meg som om jeg skal spille, sier Berisha.

DEBUTEN: Veton Berisha startet for Norge mot Portugal i 2016. På det samme laget var også broren Valon. Nederst fra venstre: Anders Trondsen, Veton Berisha, Valon Berisha, Ruben Yttergård Jenssen, Martin Linnes. Øverste fra venstre: Stefan Strandberg, Even Hovland, Stefan Johansen, Markus Henriksen, Rune A. Jarstein, Joshua King.

Han debuterte for Norge mot Portugal som 22-åring. I den samme startelleveren for fem år siden var også storebror Valon (28), som har hatt en imponerende karriere i klubber som Red Bull Salzburg, Lazio og franske Reims, hvor han spiller nå. Bare noen måneder senere i 2016 valgte Valon å representere foreldrenes fødeland, Kosovo, som var blitt en selvstendig nasjon. For Veton ble valget Norge, hvor han er født og oppvokst.

– Det er selvfølgelig spesielt, men det er noe som skjedde for lenge siden. Vi snakker jo veldig, veldig ofte. Jeg følger med på hans kamper og han følger med på mine kamper. Det er fortsatt den tette kontakten som vi alltid har hatt, forteller Veton Berisha.

Nå er spissen kaptein og hærfører for en Viking-utgave som kanskje ikke har vært bedre siden gullaget i 1991.

Belønningen er ny landslagsplass.

– Det betyr mye for meg personlig å være på landslaget og jeg vet det betyr mye for Viking. Jeg har hatt en veldig bra sesong. Dette gir meg en ekstra motivasjon. Alle vil representere landet sitt, forteller Berisha.

Han ble raskt imponert av regimet Ståle Solbakken har innført da han ankom forrige samling etter fem tidligere matcher med flagget på brystet. Der ble Viking-profilen møtt av klare oppgaver, noe han elsker.

– Det var utrolig kjekt å få være med igjen og bli kjent med trenerteamet. Jeg ble imponert over måten det ble jobbet på, hvor detaljerte ting var og hvordan Ståle ville ha ting. Jeg syns det var enkelt å komme inn fordi jeg fikk vite hva min rolle var og hvordan ting skulle være. Det syns jeg var sykt bra, forteller spissen.

Han hadde blant annet en én til én-samtale med Solbakken-assistent Brede Hangeland.

– Det er en samtale jeg har med alle som kommer hit for første gang. Det handler om hva vi vil at de skal bidra med, og med Veton var det en ganske enkel sak å komme frem til de tingene. Han er en utpreget leder i sitt lag. Blant mange ting er det en av hans virkelig gode egenskaper. Det var ønsket mitt: Selv om han kom inn i en annen garderobe og et annet hierarki, at han så godt som mulig skulle gjøre det, være en leder. Og det var han. Jeg syns Veton klarte seg kjempebra, forteller Hangeland til VG.

SNAKKET MED BERISHA: Brede Hangeland er en av Ståle Solbakkens nærmeste støttespillere.

Berisha fikk også vist seg frem med et sterkt innhopp borte mot Tyrkia. I etterkant var Berisha aktuell for å starte mot Montenegro på et fullsatt Ullevaal stadion, men i mellomtiden ble han syk.

– Jeg syns selv at jeg gjorde et veldig godt innhopp mot Tyrkia og et mindre bra mot Montenegro, det skal jeg ærlig si. Jeg kom inn og jobbet bra, men det var noen situasjoner med enkle feil som jeg var veldig irritert på meg selv over, sier Berisha og fortsetter:

– Jeg skal ikke skylde for mye på sykdommen, men jeg tror ikke jeg skal undervurdere betydningen av den heller. Jeg presset meg gjennom treningen to dager før kamp. Det var nok ikke det lureste jeg gjorde. Kvelden og natten etterpå var jeg veldig dårlig, med høy feber. Så ble det bedre til mandagen og jeg var med på kampen. Det er ingen unnskyldning, men det ble som det ble.

Nå er Vikings nummer 14 derimot klar for Latvia på lørdag og Nederland neste tirsdag. Med seier i begge oppgjørene vil Berisha og Norge også være klare for den første VM-deltagelsen på 24 år.

– Å gå til VM er mulig. Det blir selvfølgelig tøft, men alt er mulig. Vi har en superbra gjeng og opplegget er «top notch», forsikrer Berisha.