forrige









fullskjerm neste Alexander Sørloth i front på fredagens trening. 1 av 6 Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Opplysninger til VG: Slik starter Norge

ULLEVAAL STADION/LILLESTRØM (VG) Marius Lode (28) går inn i midtforsvaret, mens Joshua King må nøye seg med en plass på benken når Norge møter Latvia lørdag, får VG opplyst.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Med mindre noe uforutsett skulle skje får altså Lode sjansen på bekostning av Andreas Hanche-Olsen og utgjør backrekken sammen med Marcus Holmgren Pedersen, Stefan Strandberg og Birger Meling. Ørjan Håskjold Nyland får fornyet tillit i mål.

Brennhete Mathias Normann danner midtbaneduoen med Morten Thorsby, mens Kristian Thorstvedt tar plass sammen med Martin Ødegaard og Mohamed Elyounoussi bak Alexander Sørloth i en 4–2–3–1-formasjon.

Solbakken sa på en pressekonferanse fredag at planen var klar, men holdt kortene tett til brystet og vil heller ikke røpe om spillerne hadde fått beskjed.

– Kanskje har jeg allerede gjort det, du får spørre Jesper (Mathisen), sier Solbakken og sendte et stikk til TV 2s ekspert.

Norge har variert med ulike formasjoner og taktikker under Ståle Solbakken.

– Det er veldig bra for oss og veldig bra for Ståle, for da kan han gjøre endringer underveis i kamper og spesielle motstandere, så det er et stort pluss, sa Alexander Sørloth på fredagens pressetreff.

Men så langt denne høsten har Norge til gode å spille med to «rene spisser». På spørsmål om det kunne bli aktuelt lørdag, svarte Solbakken:

– Det er 50 prosent sjanse.

Oppfølgingsspørsmålet gikk ikke helt etter planen ...

Real Sociedad-angriper Sørloth var i strålende humør og åpnet fredagens seanse med en spøk om at pressekorpset satt med nesen i mobilen da han tok steget opp på podiet.

25-åringen kan bli ekstra viktig i fraværet av Erling Braut Haaland, noe han trives godt med. Det var nemlig alt annet enn lett å følge forrige landslagssamling fra sofaen.

– Det var tøft, spesielt Tyrkia-kampen. Jeg satt med en kompisgjeng og så kampen. Det var tungt. Jeg hadde veldig lyst til å bidra og jeg blir ofte mer nervøs når jeg ikke er med selv, sier Sørloth.

Nå er trønderen imidlertid kvitt hamstringsskaden og klar for kamp.

Joshua King og Alexander Sørloth under Ståle Solbakken.

Grafikk: sofascore.com

Joshua King (29), som fortsatt ikke har startet en landskamp under Ståle Solbakken, scoret nylig et hat trick mot gamleklubben Everton.

– For første gang under meg er han på et sted hvor han får regelmessig kamptrening, sa Solbakken om Watford-spissen på onsdagens pressekonferanse.

Om Norge vinner med flere mål mot Latvia, vil det øke sannsynligheten for at uavgjort borte mot Nederland er nok til å sikre annenplassen i gruppen, som vil bety playoff til VM i 2022.

– Det er veldig mange som er i god form. Kantene våre scorer også veldig mye mål, så jeg tror vi skal score mye uansett. Vi har ikke så mye fokus på det, vi tenker på å gjøre en god kamp først og fremst.