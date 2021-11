GARDEROBEJUBEL: Louis van Gaal (i rullestol) og det nederlandske landslaget feiret VM-plassen etter kampen.

Van Gaal nektet å svare om Qatar: − Andres ansvar

ROTTERDAM/OSLO (VG) Landslagssjef Louis van Gaal (70) jublet med spillerne i garderoben etter å ha tatt seg til fotball-VM i Qatar, men ville ikke svare på spørsmål om Qatar på pressekonferansen.

– Det har jeg sagt før: Det er ikke opp til landslagstreneren eller spillerne å snakke om politikk, sier van Gaal på pressekonferansen etter kampen.

– Det er andres ansvar. KNVB (det nederlandske fotballforbundet) gjør det i stor grad og hjelper andre land med inspirasjon til å mene noe om det, sier landslagssjefen videre.

På pressekonferansen var også stjernespiller Gini Wijnaldum. PSG-spilleren hadde skiftet fra fotballantrekk til høyhalset genser og jeans. Den tidligere Liverpool-spilleren satt og ventet en stund mens trener Louis van Gaal fortsatt svarte på spørsmål gjennom videolink fra et annet sted på De Kuip på grunn av hofteskaden.

– Er det noe som holder deg igjen fra å spille i Qatar?

– Jeg tror ikke at det er en god ide å svare nå. Det vi har diskutert med KNVB og treneren er at spillerne skal konsentrere seg på å spille kampene og alt rundt skal KNVB håndtere, sier Wijnaldum til VG.

– Vår jobb er å spille fotball, det er det vi skal gjøre og konsentrere oss om. Vi har allerede sagt ting om situasjonen i Qatar i starten, men nå må vi konsentrere om å spille fotball. Vi kan ikke kontrollere andre situasjoner, det er et spørsmål for KNVB.

KLAR FOR VM: Gini Wijnaldum og resten av det nederlandske landslaget skal spille VM i Qatar neste år.

En fersk Amnesty-rapport sluppet ett år før VM-start i Qatar tegner et dystert bilde av utviklingen for fremmedarbeiderne i landet – til tross for lovnader om bedring fra arrangørenes side.

– VM-vertskapet har ikke innfridd løftene de ga om å gi migrantarbeiderne bedre beskyttelse og å avvikle kafala-systemet. I noen tilfeller ser vi til og med en negativ utvikling hvor de verste formene for utnyttelse av migrantarbeidere vender tilbake, uttalte generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, til VG.

Norges landslagstrener Ståle Solbakken har tidligere flere ganger uttalt seg om Qatar-VM, og har vært sentral i markeringene til det norske landslaget tidligere i år.

– Vi mener de 20 månedene frem mot mesterskapet er en gyllen mulighet for FIFA til å lage et kjempetrykk på qatarske myndigheter. Det er nå det begynner å brenne og det er en grunn til at det er nå det kom opp, og ikke i 2011–12–13. Det er derfor vinden blåser mye hardere nå, men vi står fortsatt inne for at det er best å stå i det, sa Solbakken i mars.

MARKERTE: Det nederlandske laget stilte i mars til kamp med t-skjorter hvor det sto skrevet «Football supports change», «fotballen støtter endring».

Spurt om det ville gjort større inntrykk om han eller en spiller ville mene noe om Qatar-VM, svarte van Gaal at det hadde reporteren «kanskje rett i».

– Det har jeg helt sikkert rett i, sier reporteren.

– Men sånn fungerer det ikke, synes jeg. Jeg må holde det til toppidrett. Om jeg ikke holder meg til toppidrett, så kunne vi ikke deltatt i noe annet mesterskap. Det er noe overalt. I Nederland er det Peter R. de Vries, som var en god venn av meg. Han ble drept, sier Van Gaal, og snakker om den nederlandske journalisten som ble skutt og drept i sommer.

– Så skjønner jeg at det kanskje ikke er helt sammenlignbart, sier van Gaal.

– Nei, ikke i det hele tatt, sier reporteren.

Drapet sendte sjokkbølger gjennom hele Nederland. Det ble knyttet til de Vries' rolle som rådgiver for et nøkkelvitne i en omfattende rettssak mot narkotoppen Ridouan Taghi. De Vries er den tredje med tilknytning til saken som blir drept på åpen gate.