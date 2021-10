Kommentar

Muligheten til å bli en ekte norsk helt – den er der i kveld

Av Knut Espen Svegaarden

SJEFEN: Ståle Solbakken blir fort den viktigste «spilleren» da Norge møter Tyrkia fredag.

Seier i Istanbul i kveld kan fort bli en av de triumfene som huskes i den norske landslagshistorien. Og den viktigste personen i forkant av det som utspiller seg på Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadion blir fort landslagssjef Ståle Solbakken.

Grunn: Solbakken har vært i lignende situasjoner tidligere, også med et nederlagsdømt mannskap. Det er nå han kan vise hvordan han kan klare å løfte en gjeng spillere, få dem til å forstå at dette virkelig er sjansen til å bli helter.

Det er på den måten du må bruke alle forfallene – til din egen fordel.

Og tenke, klekke ut, den aller beste kamp-planen – til akkurat denne kampen.

Iblant er det noe overvurdert det med «coaching i verdensklasse», som er blitt et mye brukt uttrykk når en fotballtrener lykkes med byttene. Også det at spillere følger kamp-planen, og at den var så genial, er iblant noe overdrevent i etterkant.

Flere landslagsspillere, under Drillos ledelse, har fortalt at de, i visse kamper, gjorde motsatt av det sjefen hadde sagt på spillermøtet før kampen. «Lavt press» ble raskt til det motsatte – fordi de erfarne spillerne mente det var best. Lyktes Norge – så sa ingen noen ting.

Men langt oftere har landslagssjefens ord og handling i forkant av kamper betydning.

Og før møtet med Tyrkia kan Solbakken trygt vise til egne erfaringer.

I sin siste periode som trener og sportssjef for FC København (2019/20), fikk Ståle Solbakken en rekke skader i fanget: Nicolai Boilesen (korsbånd), Jonas Wind (korsbånd), Dame N’Doye (kne), Viktor Fischer (ankel) og Andreas Bjelland (lår) – alle solide spillere, blant de beste, for Solbakken. De fleste av skadene skjedde i løpet av kort tid.

Solbakken sto der uten fem gode og viktige spillere – og han skulle ut i Europa League med FCK.

Ved å få inn en «go» i den resterende spillergruppen, en tro på at «dette kan vi klare», gikk FCK videre fra gruppespillet i Europa League. Ikke nok med det, men de slo ut de skotske mesterne (Celtic) i 16-delsfinalen og de tyrkiske mesterne (Istanbul Basaksehir) i åttedelsfinalen.

GJØR SEG KLARE: Ståle Solbakken under de siste forberedelsene med landslaget.

I kvartfinalen var Jonas Wind tilbake, og FC København ga Manchester United og Ole Gunnar Solskjær kamp til døren (tapte etter ekstraomganger i Köln).

Det var en sterk prestasjon, og med forfallene Solbakken har fått inn før møtet med Tyrkia, er situasjonen litt lik.

* Laget må være bedre strukturert og organisert enn noen gang før under Solbakken.

* Laget må være ekstremt godt balansert.

* Spille på «underdog»-stempelet, det vil si at favorittstempelet har reist med sykebil til Istanbul nå. Tyrkerne er garantert glad for at Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth er satt ut av spill, Mathias Normann også. Kanskje gjør det dem litt overmodige.

* Dødballene: Det er gode grunner til at Solbakken har hentet inn ekstern hjelp her. Får Norge en scoring etter en corner eller innkast mot Tyrkia, så kan mye være gjort.

Men først og fremst må Solbakken gi spillerne troen på at dette kan gå, ikke snakke om dem som ikke er der, dyrke dem som skal gjøre jobben, bygge opp til det rette tenningsnivået.

Og få dem til å skjønne at klarer de dette, slår de Tyrkia, så vil hele Fotball-Norge være dypt imponert. De blir heltene, litt som det berømte «Nødlandslaget» ble det i fjor høst.

Da kan Solbakken igjen snakke om alle som ikke er der.

Men ikke før.

Avspark 20:45.