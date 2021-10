HÅPET LEVER: Kristian Thorstvedt og det norske landslaget jubler over scoringen som gjør at Norges VM-håp i aller høyeste grad lever.

Slik kommer Norge til VM: − Gode muligheter

ISTANBUL/OSLO (VG) (Tyrkia - Norge 1–1) Om Norge gjør jobben hjemme mot Montenegro og Latvia, venter trolig en ren gruppefinale mot Nederland i Amsterdam.

Der vil det i så fall bli avgjort om Norge får direkte til Qatar-VM mot slutten av 2022 eller i verste fall mister muligheten helt. Gruppevinneren får direktebillett til Doha, gruppetoeren må gjennom et krevende omspill for å få en VM-plass.

Men skulle Norge tape for Nederland og Tyrkia vinne sine resterende kamper (mot Latvia, Montenegro og Gibraltar), vil Norge bli nummer tre og dermed være ute av kampen om VM – forutsatt at Nederland også vinner sine kamper mot Gibraltar og Montenegro.

– Sjansen er absolutt til stede, her er det gode muligheter. Du ser at laget fungerer tross alle forfallene. Det er spillere i god form og med selvtillit, de står frem. Nederland har ikke imponert, Norge mot Nederland vil alltid være en outsider ... å slå «neantefra» vil alltid være kjekt, sier tidligere landslagsspiller og nåværende Vsport-ekspert Rune Bratseth til VG om Norges sjanser til å vinne gruppen. Bratseth var med da Norge holdt 0–0 i VM-kvaliken i Rotterdam i 1993, etter en drøss stor nederlandske sjanser.

STATUS: Norge ligger bak Nederland og er trolig avhengig av å vinne i Amsterdam for å vinne gruppen. Det forutsetter også at Norge slår Latvia og Montenegro på hjemmebanene i kampene i forveien, så fremt Nederland ikke avgir poeng.

Tolv lag – tre plasser

I mars neste år utgjør 12 lag den nevnte playoff-potten: De ti gruppetoerne fra Europa-kvalifiseringen – pluss at UEFA-nyvinningen Nations League, den som ble spilt på høsten i fjor, skal krysse sin vei inn i VM-playoffen.

Norge fikk ikke denne ekstrabilletten inn i playoffen og må dermed bli nummer to for å nå denne playoffen. Her venter trolig mesterskapsvante nasjoner som Sveits, Sverige, Russland og Tsjekkia, blant andre.

Av disse tolv lagene er det plass til bare tre i VM.

TOERTABELLEN: Dette er de ti gruppetoerne etter kampene 8.10. De som er markert i grønt er de seks beste toerne, som vil være seedet når finalespillet begynner neste vår.

Åpent

Ståle Solbakken var svært fornøyd med sitt lags prestasjon mot Tyrkia, men illustrerer hvor åpen gruppen er.

– Den er ganske vanskelig. Vinner vi de tre siste kampene er det ganske greit, men vi kan også bli nummer tre sånn som det er nå, sier Solbakken om veien videre.

– Håpet lever jo så klart, det er ganske enkelt, vi må vinne resten av kampene for å få førsteplassen, sier den provisoriske spissen – og Norges målscorer – Kristian Thorstvedt.

Tidligere landslagsving Morten Gamst Pedersen mener på sin side at det å komme til Nederland og en gruppefinale i seg selv ikke er selvsagt.

– Man går ikke bare og henter poeng mot Montenegro, og viser man samme innstilling (som mot Tyrkia) i den kampen, kan det bli den gruppefinalen man drømmer om. Det er åpent, og Norge vil kanskje stille enda sterkere når man får tilbake flere strenger å spille på, sier «Gamsten» og viser til fraværene til Erling Braut Haaland og resten av «skade-elleveren» som ikke spilte mot Tyrkia.

Men akk – det kunne sett enda bedre ut: