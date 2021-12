«BARE ET SPILL»: Kjetil Rekdal har aldri vært redd for å si meningen sin om andre aktører i norsk fotball – spesielt ikke om landets største klubb Rosenborg.

Rekdals mange Rosenborg-meldinger: «Hele Norge har lagt seg på rygg for RBK i 13 år»

TRONDHEIM (VG) Han har snakket om Rosenborg nærmest siden han ble en del av norsk toppfotball som 16-åring i 1985. 36 år senere skal Kjetil Rekdal (53) snakke for Rosenborg.

Sine mange stikk i retning Lerkendal gjennom spiller- og trenerkarrieren måtte Kjetil Rekdal svare for allerede før pressekonferansen mandag.

– I en konkurransesituasjon der Rosenborg har vært nummer én, eller foran mine lag og meg selv som spiller, og det er klart det har vært fryktelig irriterende. Du prøver da å kjøre en del «mind games», kommentarer, prøver å få dem litt ut av det. Det har aldri vært noe ondt blod i det. Noen ganger har du truffet ganske godt og sett irritasjonen, og du har kanskje dratt en liten fordel av det, forklarer Rekdal i presentasjonen publisert på Rosenborgs egne plattformer.

Han innrømmer at noen av tilfellene kunne han spart seg for, der han ifølge egne ord har vært litt for tøff. Men det har bare vært et spill, ifølge Rekdal.

– Du har bare ønsket å komme forbi dem på tabellen. Det er stort sett det det handler om. Det er aldri personlig. Jeg er veldig god kompis av dem som spilte på landslaget og på Rosenborg på den tiden der, bedyrer den ferske RBK-treneren videre.

Romsdalingen mener det bare har vært en ubetydelig fight ute på banen og «inni mellom på utsiden».

– Det der er ikke noe å bry seg om. Nå kommer jeg til å kjempe med hud og hår for Rosenborg, så lenge jeg skal være her. Og da tror jeg ikke vi skal bruke mer tid på historien der, uttalte den tidligere HamKam-treneren på mandagens pressekonferanse i Trondheim.

Under videoen har VG samlet noen av den gamle straffesparkekspertens bredsider mot klubben han etter planen skal trene de neste tre årene:

«Det var knuffing inne i ei klynge, men jeg sparket ikke. Når hele Norge så det på TV, kan jeg ikke skjønne at Rosenborg holder på. Men de har sutret bestandig.(…) Jeg synes Rosenborg bør prøve å finne ut av hva som er galt med dem selv. Når RBK møter litt tøffe tak, er de ute med en gang, se bare på europacupen.(…) Mini må finne ut hva som er galt med ham selv før han syter på motstanderen. Molde har aldri prøvd å jukse ved å filme seg til straffe eller slå ballen i mål med hånden. Det er Rosenborg som driver med sånt.»

VG 10. september 1994, før den avgjørende semifinalekampen i cupen mot Molde på Lerkendal. Kjetil Rekdal var blitt anklaget for å ha sparket en liggende Erik Hoftun i den første semifinalen.

«Det er pussig at alle lag som tar poeng mot Rosenborg spiller rævvafotball, mens de som taper er gode...»

Aftenposten 13. september 2002, før seriekampen mellom Vålerenga og Rosenborg på Lerkendal, med klar adresse til Nils Arne Eggen.

«Det som imponerer meg mest, er at de faktisk spiller bedre fotball i Champions League enn i eliteserien. Vi andre forsøker å sniklære av Rosenborg, selv om det blir vanskelig å kopiere dem» (…) «Å lykkes med en blåkopi av Rosenborg er umulig. Men det fins andre veier å få suksess på enn den Rosenborg har gått. Det gjelder å velge en strategi og sørge for å ha de spillerne som passer i den.»

VG 14. september 2002 før seriekampen mellom Vålerenga og RBK.

«Det er ingen tvil om at Rosenborg er blitt et bedre lag under Åge Hareide. Etter hva jeg forstår hadde Nils Arne (Eggen red. anm.) kun fokus på angrepsfotball. Med Åge har klubben fått en trener som også tenker bakover på banen.»

Adresseavisen 12. april 2003 før seriepremieren Rosenborg mot Vålerenga.

«Det var stor fare for benken, og ikke aktuelt. Jeg var fast på laget til Molde, og ønsket meg utenlands. RBK var heller ikke noe storlag på denne tiden. Men, hadde jeg vært 22 år i dag, og kunne spilt Champions League for dem, så tror jeg svaret var blitt et annet.»

VG 12. april 2003. Rekdal avslører at han som 18-åring ble oppringt av Nils Arne Eggen og tilbudt kontrakt i RBK.

«For meg virket det som om spillerne hørte på publikum som raljerte og hånet Rosenborg. Og slik gjør du ikke ustraffet mot Norges beste fotballag - i det øyeblikket du blir breial kommer motgangen.»

Dagbladet 21. november 2004 etter at Rosenborg hadde kommet tilbake fra 0-2 til 2-2 mot Vålerenga i Royal League.

«En enkelt klubb får fordel med hjemmekamp både i første og siste serierunde og 16. mai, år etter år. Det er merkelig at Fotballforbundet ikke klarer å fordele disse kampene likt mellom klubbene, og at ett lag alltid skal få denne fordelen. Jeg synes det er helt patetisk.»

Vålerengas hjemmesider 27. november 2004. Rekdal sikter til Rosenborg etter at serieoppsettet for 2005 foreligger.

«Hele Norge har lagt seg på rygg for RBK i 13 år. Nå er det på tide at noen knekker dem.»

Dagbladet 2. april 2005, en uke før seriestart.

«Å være VIF-supporter er en livsstil. Jeg vet om mange som hadde kastet seg foran bilen for Vålerenga. Den typen supportere tror jeg ikke det er mange av oppe i Trondheim. De er fornøyd med å bli underholdt når de er på kamp.»

Dagbladet 2. april 2005, en uke før seriestart.

«De var høyt oppe da de kom, men vi fikk dem ned på jorda. Hovmod står for fall.» (…) «Den tenningen jeg så i garderoben, har jeg ikke sett på lang tid. Det virket som arrogant selvtillit, som om det var Rosenborg som skapte målsjanser og var læremestere for 13 andre lag i eliteserien. Som om alle vi andre ikke kunne noen ting.»

TV 2 24. april 2006, etter 0-0 mellom Vålerenga og serieleder Rosenborg på Ullevaal.

«Har Trøndelag planlagt vorspiel på Lerkendal i kveld, gjør det meg ingenting å være festbrems.»

Adresseavisen 5. august 2006, før Rosenborg-Vålerenga på Lerkendal.

«Alle eliteserietrenere hadde vunnet gull med årets Rosenborg-lag. Om de hadde vunnet like suverent kan diskuteres.»

VG 6. november 2009, en oppsummerende Rekdal etter serieslutt.

«Du så jo hvordan det gikk med Rosenborg ei stund. De skulle absolutt spille 4-3-3, og brente av en masse penger. Men spillerne passet ikke til formasjonen, og vips var det slutt på hegemoniet.»

Sunnmørsposten 11. november 2009, Rekdal skrur tiden noen år tilbake.

«Hadde det vært Rosenborg, ville de flydd ned et lag til dem. Det er jeg helt overbevist om.»

VG 15. februar 2010, Rekdal mener Norsk Toppfotball har gjort en slett jobb med å finne en ny treningsmotstander til Aalesund på La Manga.

«Det er nesten som julekvelden hver gang RBK taper, men det er jo fordi de aldri taper lenger. (…) RBK er blitt som en panservogn. Den ruller og ruller. Den får et skuddsår her og der, men til slutt valser den over alt.»

Adresseavisen 19. april 2010, før Aalesunds møte med ubeseirede Rosenborg.

«Det er ikke så vanskelig å motivere seg når det er Rosenborg vi skal møte. Å sende RBK ned i sumpa hadde vært artig.»

VG 14. juni 2011, før møtet mellom topplaget Aalesund og svakt plasserte RBK.

«Jeg tror ikke Sælen dømmer bevisst for Rosenborg, det sa jeg også til ham etter kampen. Poenget mitt er at RBK fikk straffe for en hands, en lignende situasjon som jeg mener mine lag har vært utsatt for 25-30 ganger gjennom årene - og det ikke er blitt blåst for. Og det har sikkert skjedd andre lag også.»

VG 18. juni 2011 etter Aalesunds tap for Rosenborg på Color Line stadion. Rekdal reagerte med sinne og frustrasjon over straffesparket RBK fikk.

«Rosenborg får de hjemmekampene andre drømmer om, nesten hver gang. I tillegg har noen lag lettere for å få kamper utsatt enn andre.»

VG 18. juni 2011 etter Aalesunds tap for Rosenborg på Color Line stadion. Rekdal irriterer seg over serie og cupoppsettet.

«Jeg oppfatter at han mener følgende: «Norge trenger Rosenborg som lokomotiv.» Ja, vi trenger et lokomotiv, men det må ikke nødvendigvis være i Trondheim.»

Dagbladet 27. juli 2011, Aalesund-trener Rekdal stusser over toppfotballsjef Nils Johan Sembs uttalelse om den norske utviklingen i europacupene.

«Det blir helt feil når lederne helliggjør og frikjenner egne spillere. Da Bernt Hulsker slo etter en AaFK-spiller sa jeg øyeblikkelig at han ikke skulle få spille neste kamp. Det samme vet jeg Ole Gunnar Solskjær gjorde da Magnus Eikrem filmet mot Rosenborg. Men oppe på Lerkendal er det om å gjøre å frikjenne egne spillere hele tiden.»

Sunnmørsposten 11. august 2011, Rekdal langer ut mot det han oppfatter som usportslige Rosenborg etter Simen Wangbergs omdiskuterte handsmål mot Molde.

«Rosenborg har dreid ganske mye fra å være irriterende gode til å være irriterende usympatiske på en del områder. (…) - Vi har mange tilfeller på banen. Så har vi måten de håndterer sakene på i ettertid. Rosenborg kan ikke forvente at de får ture frem og at vi andre bare kaster oss i grøfta hver eneste gang. Den holdningen sliter jeg litt med. Ydmykheten deres er fraværende.»

Aftenposten 12. august 2011, Rekdal tirrer på seg Rosenborg før cupkvartfinalen.

«Jeg sa at det er nok nå, og at jeg skal prøve å unngå å uttale meg mer om Rosenborg.»

VG 14. august 2011, Rekdal setter punktum for kranglingen med trønderne etter et møte med daværende RBK-kaptein Mikael Dorsin i midtsirkelen - etter at Aalesund hadde slått RBK ut av cupen. Dorsin blir Rekdals sportssjef i Rosenborg nå.

«I første omgang må vi vente i to minutter for at de skal få sette inn på en ny spiller. Det må være en ny regel.»

VG 27. april 2012, Rekdal er irritert på dommerne i 2-2-kampen mellom Aalesund og Rosenborg.

«Jeg har vel fått godt over 50 telefoner med drit. Det er folk som bare vil skjelle meg ut, ha meg innlagt på mentalsjukehus og ber meg dra en viss plass.»

Sunnmørsposten 30. april 2012, Rekdal har fått gjennomgå av illsinte Rosenborg-supportere.

«Klart jeg kunne det. Jeg hater dem ikke. Men de var målestokken. Da gjør jeg alt i min makt for å rive dem ned. Fordi de var best.»

VG 19. desember 2012, en snau måned etter oppsigelsen i Aalesund, på spørsmål om han kunne trent Rosenborg, tross alle utspillene om dem, tross «hatet» hans, at han er fra Molde og har trent Vålerenga.

«Nei, det tror jeg ikke. Det er vanskeligere nå enn den gangen (under Nils Arne Eggen). Det er klart de kan bli dominante i noen år fremover, men at de igjen skal være det over en 13-årsperiode? Det skjer ikke.»

Nettavisen 25. oktober 2015, VIF-trener Rekdal har latt seg imponere av trønderne, men føler seg sikker på at dette ikke er starten på en ny gullalder i Trondheim.

«Mange av bevegelsene du husker fra da du irriterte deg over at Rosenborg var fantastisk gode, ser du nesten ingenting igjen av. Det er ganske skremmende. Nå har de pratet om at «vi skal opp i aggressivitet» og at «vi skal prøve det, og vi skal prøve det, og vi skal prøve det». Og de får ikke til en dritt.»

Dagbladet 17. juli 2020, Eurosport-ekspert Rekdal etter at Rosenborg har spilt 0-0 mot bunnlaget Start i Kristiansand.

«Avstanden mellom lagene hadde vært enda større om det var to kamper - hjemme og borte. Det viser igjen at Rosenborg er veldig langt unna et nivå for å hevde seg ute i Europa.»

VG 1. oktober 2020, Rekdal på VGTV etter at RBK røk 0-2 hjemme mot PSV i playoff-kampen til Europa League.

– Seriegull er målet

Rekdal har altså skrevet under en tre år lang kontrakt etter at Rosenborg har kjøpt han fri fra kontrakten med HamKam.

Han sier at seriegull er målet, gjerne på første forsøk, men understreker at det er en stor jobb som ligger foran ham og laget.

– Det kommer til å være krevende. Realistisk sett er det noen år siden Rosenborg har vært på topp. Det må vi få snudd, sier Rekdal.

Romsdalingen får med seg Geir Frigård som assistenttrener, som har signert for like mange år (tre).

– Geir er meget viktig, han utfyller meg på en fantastisk måte. Han digger å vinne like mye som meg, roser Rekdal.