AVSKJED: Norges kamper i EM i 2017 er de siste Ada Hegerberg har spilt for Norge. Her sammen med Martin Sjögren etter kampen mot Nederland i gruppespillet.

Sjögren håper på Hegerberg-retur: − Ser positivt ut

Landslagstrener Martin Sjögren (44) har latt seg imponere av Ada Hegerbergs comeback etter skadeproblemene, og øyner muligheten for at 26-åringen spiller for Norge i sommerens EM.

Publisert: Nå nettopp

– Det ser positivt ut. Jeg håper at vi kan komme til en god løsning for alle parter, og at vi kan få med de beste spillerne. Så får vi se om det skjer, og når det eventuelt skjer, men det er klart at det er ambisjonen, sier Martin Sjögren til VG.

Svensken har vært landslagssjef for det norske kvinnelandslaget siden 2016. I etterkant av EM i 2017 ga Ada Hegerberg beskjed om at hun ikke lenger ønsket å spille for Norge.

Siden har ikke Hegerberg, som vant Gullballen i 2018, spilt med flagget på brystet.

Fredag morgen skrev TV 2 at elitedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Lise Klaveness, har vært på flere Lyon-kamper i høst. Klaveness, som senere fredag ble innstilt som ny fotballpresident, fortalte at hun har vært i jevnlig dialog med Hegerberg de siste årene.

I SLAGET: Ada Hegerberg jubler etter å ha scoret mot Benfica forrige uke.

Martin Sjögren roser Klaveness for jobben hun gjør for NFF, og sier den gode dialogen mellom Klaveness og Hegerberg er med på å gjøre prosessen mot et mulig comeback lettere.

– Nå når Ada er frisk og fullt i gang i spill, så er det ganske naturlig at vi begynner å diskutere henne i landslagssammenheng. Som landslagssjef ønsker jeg å ha tilgang til de beste spillerne. Det er et mesterskap om ganske kort tid, så det er veldig interessant for meg også om vi kan få dette til. Det jobber vi for alle sammen, sier svensken om Hegerberg, som står med 39 mål på 69 landskamper for Norge.

I høst har Hegerberg gjort comeback etter å ha vært ute av spill i godt over halvannet år. Gradvis har hun kommet i bedre form og står nå med åtte mål på de tolv kampene hun har spilt. Alle de åtte scoringene har kommet i løpet av de siste syv kampene, og hun har scoret i fem kamper på rad for Lyon.

I sommer skal Norge spille EM i England.

– Jeg håper virkelig at når vi kommer til sommeren, så har vi Ada med til EM, sier Sjögren.

– Har du en magefølelse på om hun vil være med eller ikke i EM?

– Det vet jeg ikke. Jeg kan ikke svare på noen magefølelse, jeg må bare forholde meg til den jobben som gjøres. Jeg er glad for at dialogen er i gang og for signalene som sendes. Jeg har full respekt for at det er en prosess som vi må gjennom, sier svensken.

Hegerberg sa «Zlatan kom tilbake som 39-åring. I'll leave it with that» da hun ble spurt om et mulig landslagscomeback i podkasten «Lundh» i vår.

På spørsmål om situasjonen nå ser bedre ut for et mulig comeback enn for et par år siden, svarer Sjögren:

– Ja, det vil jeg si. Det handler om flere ting. Jeg vil si at vi har en dialog om landslagsspill. Bare det er et steg lengre enn tidligere.

– Det er veldig opp til Ada, om hun vil være med. Den døren har fra vår side aldri vært stengt, men nå når Ada har kommet tilbake fra skadeperioden og viser at hun presterer ekstremt bra for sitt klubblag, så blir det veldig aktuelt for meg å se på om Ada skal bli en del av landslaget igjen.

Hegerbergs mor, Gerd Stolsmo, ønsker ikke å kommentere saken.