KAN FLYTTE PÅ SEG: Kjetil Rekdal kan være i ferd med å forlate HamKam.

Koteng bekrefter Rekdal-henvendelse til HamKam

Et enstemmig Rosenborg-styre skal ha bestemt seg for at de vil ha HamKam-sjef Kjetil Rekdal (53) som ny trener.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Ivar Koteng bekrefter overfor VG at Rosenborg har kommet med en konkret henvendelse til HamKam.

– Ja, vi har bedt om en samtale med Rekdal, sier styrelederen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Vi håper at vi har en ny trener på plass i rimelig tid før jul, legger han til.

HamKam-leder Bent Svele sier klubben har fått en e-post fra RBK.

– Vi har ikke svart Rosenborg på noen ting. Der har hatt ett møte med ham, og nå vil de snakke med ham igjen. Alt annet blir hypotetisk, sier Svele.

– Hva er planen nå?

– Rosenborg har informert oss om det, så får vi se på prosessen.

– Betyr det at HamKam er på trenerjakt?

– Det vet vi ikke noe om.

TV 2 og Adresseavisen skrev onsdag formiddag at RBK-styret hadde bestemt seg for Rekdal.

Rekdal selv har ikke besvart VGs henvendelse om saken.

STYREMØTE TIRSDAG: Ivar Koteng ankom Rosenborgs styremøte tirsdag. Der skal det ha blitt bestemt at de vil gå for Rekdal som ny trener.

Det er tidligere kjent at Rekdal har vært i Trondheim og møtt Rosenborg uten at HamKam var informert. Svele har opplyst til VG at de deretter fikk en henvendelse fra trønderne sent fredag ettermiddag der Rosenborg informerte eliteserieklare HamKam om at Rekdal, som ledet HamKam til opprykk fra OBOS-ligaen denne sesongen, er en av kandidatene de vurderer til den ledige trenerjobben på Lerkendal.

– Det er en veldig ugrei måte å gjøre det på. Da fører du klubben bak lyset, sa Fred Kristian Nordstad, leder for supporterklubben Briskebybanden, til VG tirsdag ettermiddag om Rekdals møte med RBK.

– Det var et helt vanlig møte i arbeidslivet der du blir spurt om å presentere deg. Så legger du frem det. Det er det som er skjedd. Det er ikke noe nytt å melde, sa Rekdal til VG etter å ha vunnet prisen som årets trener i OBOS-ligaen under «Fotballfesten» mandag kveld.

Rekdal har vært trener for en rekke norske klubber, som Vålerenga, Aalesund og Start. Han har i tillegg en fortid som sjef i belgiske Lierse og tyske Kaiserslautern. Også i 2018 ble Rekdal lansert som en mulig RBK-trener. Da han igjen ble nevnt som en mulig Hareide-erstatter i sommer, var Rekdal ordknapp:

– Mitt fokus er HamKam, sa han den gang.

Rosenborg er på jakt etter Åge Hareides arvtager. Trenerveteranen varslet allerede i sommer at han ville gi seg som fotballtrener etter sesongen. Bodø/Glimts suksesstrener Kjetil Knutsen og Hammarby-sjef Milos Milojevic har vært hyppigst koblet til den snart ledige trenerjobben på Lerkendal.