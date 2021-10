Dette betyr et kommersielt samarbeid.

EGYPT-STJERNE: Mohamed Salah i kamp for Liverpool mot Portos Wendell.

Eksperten tror Salah forsvinner: − Jeg kan ta feil

Mohamed Salah har blitt kåret til månedens Liverpool-spiller både i august og september. Men forblir han hos de røde når kontrakten går ut etter 2022/23-sesongen?

Publisert: Nå nettopp

Her er alle våre oddstips!

Det tror ikke Sky Spors-ekspert - og tidligere Manchester United-stpiller - Gary Neville. Andre eksperter er ikke enig.

– Jeg tror ikke at han blir i Liverpool resten av sin karriere, sier Neville på Sky Sports' Overlap Forum om den 29 år gamle egypteren.

– Det er min personlige mening. Det har alltid vært mitt syn, men jeg kan ta feil.

– Premier League blir dårligere hvis Salah forsvinner. Se bare på folk som Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kylian Mbappé, alt handler ikke om penger.

les også Klopp med klar Newcastle-spådom: – Blir en supermakt

– Det er et prosjekt, og det er noe de må oppnå i livet. De må spille for visse klubber, de og oppleve visse ting. Jeg tror Salah må oppleve Real Madrid, Bernabeu. Real Madrid kommer tilbake. Jeg vet at det ikke er bra for øyeblikket i verken Barcelona og Madrid, men Salah ligner på dem som jeg nevnte. Jeg tror han vil ha det på CV-en på slutten av karrieren sin.

Her kan du se lørdagens oddstips!

Mohamed Salah startet sin seniorkarriere i egyptiske Al Mokawloon, fortsatte i sveitsiske Basel før han ble kjøpt av Chelsea. Det endte med utlån - først til Fiorentina, så til Roma - og endelig permanent overgang til Roma. Så signerte han for Liverpool sommeren 2017.

– Jeg synes Salah har gjort en utrolig jobb i Liverpool. Jeg har bare alltid følt at han vil ha med seg et Paris, et Real Madrid, et Barcelona, ​​og jeg tror han vil gjøre det. Men jeg kan ta feil!

les også Den komplette guiden til Liverpool

Andre eksperter i debatten, Jamie Carragher og Paul Scholes, er uenige med Nevilles vurdering.

Scholes er klar på at egypteren «må bli i Liverpool» for å bli en av de beste spillerne i verden. Scholes var selv trofast mot Manchester United gjennom hele karrieren.

– Barcelona og Real Madrid har ikke så stor prestisje som for to eller tre år siden, mener Paul Scholes.

– Hvis Salah vil bli verdens beste fotballspiller, bør han bli i Liverpool. Bli i Premier League.

les også Drømmemål fra Salah i underholdende toppkamp: Uavgjort på Anfield

– De beste spillerne er her, dette er verdens beste liga nå. Vi har de tre beste trenerne i verden her, for de beste lagene. Så hvis han vil bli den beste spilleren på planeten, må han bli her, og Liverpool må betale ham.

Ifølge Liverpool Echo er forhandlingene allerede i gang om en mulig kontraktsforlengelse.

Carragher sier på det samme Overlap Forum at Salah «fortjener å få betalt det samme som andre toppspillere i ligaen får».

Jürgen Klopp har gjort klart at brasilianerne Alisson og Fabinho ikke kommer til å spille lørdagens kamp mot Watford. De kommer til å fly rett fra Brasil til Madrid, der det er Champions League-match mot Atlético Madrid.

les også Liverpool lekte seg med Porto – igjen

VG-tips: