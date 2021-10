forrige























Solskjær tar fullt ansvar etter stortapet – Neville tror han får fortsette

(Manchester United – Liverpool 0–5) Ole Gunnar Solskjær sier han ikke har noen tvil om at han er rett mann til å lede Manchester United videre, til tross for søndagens stortap mot Liverpool.

Tidligere Manchester United-kaptein Gary Neville, nå fotballekspert for Sky Sports, er klar på at presset nå vil være stort, på både Solskjær og den øvrige ledelsen i klubben. Han gir likevel Solskjær enn så lenge en sjanse til å snu det.

– Manchester United trenger en endring. Jeg tror Ole Gunnar Solskjær vil få muligheten til å gjøre den endringen, men det vil være press fra alle kanter, sier Neville til Sky Sports.

Nordmannen var klar på at ansvaret ligger på ham etter stortapet, og da Mohamed Salah på overtid i første omgang scoret Liverpools fjerde mål, var Solskjær langt på vei sikker på at det ikke ville være noen vei tilbake.

Tapet kommer i en dårlig periode for Manchester United, som står med kun ett poeng på de siste fire kampene i Premier League.

Nordmannen har likevel ikke tvil om at han er rett mann til å snu trenden for storlaget.

– Nei, jeg har kommet for langt og vi har kommet for langt som en gruppe. Vi er for nære til å gi opp nå, sier Solskjær til Sky Sports.

– Spillerne har kommet for langt til å gi opp. Jeg har sett utviklingen deres i løpet av årene. De holder sammen og passer på hverandre. I dag var de ikke gode nok, sier Solskjær til BBC.

– Jeg er trist, skuffet og selvfølgelig sint. Mine følelser har ikke noe å si, foruten om hva vi må gjøre for å forbedre oss og sørge for at dette ikke skjer igjen, sier Solskjær til BBC.

– Dette har vært en forferdelig dag for Manchester United. De har blitt feid over ende. Det var uakseptabelt, sier Neville.

For andre gang gikk Manchester United på et femmålstap under Ole Gunnar Solskjærs ledelse. I fjor tapte de 1–6 hjemme mot Tottenham, mens det søndag ble et 0–5-tap mot rivalene Liverpool på Old Trafford.

– Dette er verre. Mye verre. Motstanderen også, det gjør det mye verre for meg som en «Manchester lad», sier Ole Gunnar Solskjær til Sky Sports om stortapet.

Etter kampen var han klar på at Manchester United rett og slett ikke var gode nok, verken individuelt eller som et lag.

– Det er den mørkeste dagen jeg har hatt, mens jeg har ledet disse spillerne, oppsummerer Solskjær.

NYE BAKLENGSMÅL: Manchester United har kun holdt nullen i én av de siste 21 kampene

Manchester United-kaptein Harry Maguire fikk mye kritikk etter forrige helgs tap mot Leicester City, hvor Manchester United slapp inn fire mål. Mot Liverpool måtte altså United-kapteinen se at Liverpool ikke ga seg før de hadde scoret fem mål, og Maguire var sterkt kritisk til eget lag etter kampen.

– Vi beklager til fansen. Det var ikke i nærheten av godt nok for en klubb som dette. De (fansen) ble med oss helt til slutten, men som en klubb må vi gjøre det bedre, sier Maguire til Sky Sports.

Maguire mener spillerne nå må holde sammen. På spørsmål om det er å strekke det langt å kalle det flaut, sier han:

– Ikke egentlig. Begrepet jeg ville brukt er «ikke godt nok». Jeg ser på de guttene her hver dag på trening og vi jobber så hardt vi kan, men for øyeblikket er det ikke godt nok, sier Maguire.

Tidligere Liverpool-spiller John Arne Riise analyserer Liverpools kamper for VG+, og er sterkt kritisk til det han mener er et dødt kroppsspråk blant spillerne.

– De viser også en likegyldighet mot Solskjær, og det er ille. Det virket ikke som om de ville bevise noe i 2. omgang, sier Riise til VG.

– Jeg vet ikke hvor mye samhandling og mønster de trener, men det som vises ute på banen ser planløst ut. Det Harry Maguire driver med i dag … Vi snakker om lagets forsvarssjef og verdens dyreste midtstopper. Hårreisende, mener Riise.