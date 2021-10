HARDT RAMMET: Coronaviruset ga Rune Jarstein en betennelse i hjertemusklene, som førte til at han ble satt ut av spill et halvt års tid. Her ra landskamp i 2017.

Jarsteins corona-drama: − Fant en hjertemuskelbetennelse

Landslagsmålvakt Rune Jarstein (37) ble så dårlig av coronaviruset at han på et tidspunkt var avhengig av rullestol.

Av Jens Friberg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg fikk to paracet om dagen den første dagen (på sykehuset). Jeg tenkte at jeg trengte mer enn det. I løpet av de første dagene på sykehuset, kunne jeg ikke engang se fotball på iPaden. Jeg var utendørs to ganger i denne perioden og var nødt til å sitte i rullestol, sier Jarstein til den tyske storavisen Bild.

4. april fikk Jarstein corona under en samling med landslaget, og snaue to uker senere kom meldingen om at han hadde blitt sykehusinnlagt.

37-åringen beskriver overfor Bild at han fikk en feber på 38 grader etter han returnerte til Berlin, og i løpet av den tredje dagen hadde han smerter over hele kroppen.

Etter å ha blitt skrevet ut fra sykehus, skulle han gjennomføre tester med Herthas klubblege, som stoppet ham fra å tre opp på ergometersykkelen med elektrodene festet til seg.

Hjerterytmen så ikke bra ut.

– Legen hadde sammenlignbare data på meg, etter de jevnlige testene vi gjør. Forskjellen var enorm, noe var galt. Han undersøkte hjertet mitt og fant en hjertemuskelbetennelse, sier Jarstein.

VG har vært i kontakt med Jarstein, som har godkjent at intervjuet med sensitive helseopplysninger blir gjengitt.

Beskjeden skremte den mangeårige landslags- og Hertha Berlin-målvakten, han fikk beskjed om å for Guds skyld ikke få høy puls eller gjøre noe – hvis ikke kunne det gå galt.

Nå er han imidlertid tilbake i trening.

– Jeg trodde alltid på at jeg skulle spille igjen. Etter så lang tid var det først litt uvant å ta på seg fotballsko og keeperhansker igjen. Men det er en god følelse, sier Jarstein til Bild.

I 37-åringens fravær har André Hansen og Ørjan Nyland vikariert for Norge, og landslagstrener Ståle Solbakken så lyst på det under samlingen i september.

– Nå er Jarstein mer levende enn død. Det er fremgang, sa Solbakken.

Jarstein selv sier til Bild at han tok vaksine etter sykdommen, og tror han ikke hadde blitt så hardt rammet om han ble vaksinert i vår.