Klønete selvmål og Fofana-show ga seks på rad for Molde

(Odd-Molde 1–2) Molde er de eneste som er i nærheten av serieleder Lillestrøm – takket være den sterke seiersrekken som fortsatte mot hjemmesvake Odd.

Molde skiller seg ut i toppen (25 poeng på 11 kamper) sammen med Lillestrøm, som topper Eliteserien med to poeng mer. Molde har blomstret utover sesongen, blitt cupmester og nå vunnet seks Eliteserie-kamper på rad. Borte har det blitt 13 av 15 mulige poeng.

For Odd (på 10. plass med 12 poeng) er deres egen stue, Skagerak Arena, blitt et problem. Pål Arne «Paco» Johansens menn har tapt fire strake hjemmekamper.

Det var en artig kamp med en rekke sjanser til begge lag, men det var Molde som hadde flest og som var beste inne i begge 16-meterne. Ledelsen kom da Solomon Owusu klønet ballen i eget mål etter et tamt skudd fra Magnus Wolff Eikrem.

– Jeg prøver å klarere, men uheldigvis går den i mål, sukket Owusu til Eurosport.

FORTVILELSE: Odds keeper Leopold Wahlstedt og Solomon Owusu burde unngått 0–1-målet til Molde.

– Den er fæl. jeg skjønner ikke hva han tenker. Skrekkelig, var dommen hos Eurosport-ekspert Christian Gauseth.

– Fryktelig klønete, mente Lars Bohinen.

I forkant av 1–0 driblet Datro Fofana en rekke Odd-forsvarere, og han var til stadighet en stor plage for stopperne Steffen Hagen og Odin Bjørtuft. Fofana sto også for 2–0 og salto-feiring tidlig i andre omgang etter et ferdigscoret innlegg fra Kristoffer Haugen.

– Strålende kontring. Det er kvalitet, sa Bohinen.

– Det var bra. Litt vanskelig, men det er fint. Jeg er veldig glad for å score og jeg håper vi fortsetter, sier Fofana til Eurosport.

STOR KAMP: Datro Fofana var vanskelig å få tak i for Odd-forsvaret.

19-åringen fra Elfenbenskysten burde også scoret flere. Samarbeidet på topp med en leken og god Eikrem fungerte utmerket.

– Han (Fofana) blir bare bedre og bedre. Han er et angrep alene. Vi kan bare gi han ballen, så kan han drible fire-fem mann, sier Eikrem til Eurosport.

Han er likevel klar på at Forfana må bli mer effektiv foran mål.

– Gud vet hvor han havner da, sier Eikrem.

Odd-spiss Tobias Lauritsens forsøk med føttene ble stoppet av Molde-keeper Jacob Karlstrøm, men med hodet fikk han inn 1–2 utagbart med et kvarter igjen.

Odd-innbytter Syver Aas fikk muligheten til å utligne like før full tid, men igjen var en god Karlstrøm i veien. Molde og Fofana hadde også flere muligheter til å øke til 3–1.

– Det er egentlig en veldig bra kamp. Vi har mye sjanser, og jeg synes vi fortjener bedre, sier Odds Lauritsen.

– Jeg er veldig godt fornøyd med karakteren i laget. Vi gir oss aldri, sier Molde-trener Erling Moe.