KVALITET: Det var høy kvalitet over avslutningen til Herman Stengel.

Sandefjords skadekrise ble forverret – tapte poeng på overtid

(Sandefjord - Strømsgodset 2–2) Et Sandefjord-lag nærme nedrykksstriden så ut til å sikre en etterlengtet seier, men Herman Stengel dukket opp på overtid.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Strømsgodsets nummer åtte plasserte ballen på nydelig vis forbi keeper Hugo Keto og sørget for utligning og 2–2 på overtid mot Sandefjord.

Like før hadde Jesper Taaje stanget et hjørnespark i mål bak Godset-keeper Viljar Myhra. Dermed snudde blåtrøyene kampen etter å ha ligget under 1–0.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Johan Hove hadde sendt bortelaget i føringen etter et fantastisk Strømsgodset-angrep med en halvtime igjen av kampen.

Derfra og ut tok det helt av:

Ledelsen varte ikke lenge, takket være Alexander Ruud Tveter, men også sisteskanse Myhra.

Et relativt ufarlig skudd greide ikke Myhra å holde i fast grep. Returen plukket Tveter opp som kunne sørge for utligning.

2–1: Jesper Taaje headet inn ledermålet for Sandefjord. Da kunne Sandefjord-spillerne slippe jubelen løs.

Sandefjord produserte nok av muligheter til å drepe kampen, men det ville seg ikke for comeback-mannen Rufo & co. Spanjolen er tilbake i Sandefjord, klubben han forlot til fordel for Aalborg etter 2020-sesongen.

Dermed er det et kun ett poeng som deles ut til Sandefjord, som har to seire på deres siste elleve kamper.

Sandefjord med én kamp mer spilt, har tre poeng ned til Sarpsborg på playoff-plass.

Noe annet som bør også bekymre Sandefjord-trener Hans Erik Ødegaard:

Franklin Daddys Boy måtte tidlig av med skade, og det forlenger dermed Sandefjords skadeliste som består av flere nøkkelspillere:

Info Skadeliste - Sandefjord Sander Moen Foss (forsvar)

Harmeet Singh (midtbane)

Sander Risan Mørk (midtbane)

Alexander Nilsson (midtbane)

André Södlund (angrep)

Keaning Boya Ayer (angrep)

Franklin Daddys Boy Nyenetue Kilde: Sandefjords Blad Vis mer

SKADE: Franklin Daddys Boy måtte av med skade mot Strømsgodset.

Strømsgodset på sin side hadde muligheten til å sikre sin tredje strake seier. Bortelaget hadde gode muligheter med både Gulliksen og Fred Friday i hovedrollene, men marginene var ikke helt på lag med drammenserne.