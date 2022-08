BRASILIANERE PÅ OLD TRAFFORD: Fred (øverst til venstre), tvillingene Rafael og Fabio da Silva, Anderson, Kleberson, Andreas Pereira, Alex Telles og nysignerte Casemiro.

Uniteds brasilianske flopper: − Har vært mange feilkjøp

Manchester United har ingen stolt historie med brasilianske spillere, men kanskje kan Casemiro (30) gjøre noe med det.

Kleberson, Anderson, Possebon, Rafael og Fabio da Silva, Andreas Pereira, Fred og Alex Telles er ikke samba-navn som gir vann i munnen til United-supportere.

– Det har vært mange feilkjøp. Andre klubber nyter godt av brasilianere som presterer godt over tid i PL. Manchester City og Liverpool har vært dyktige med sine investeringer og nå herjer Gabriel Jesus for Arsenal, vurderer Viaplay-kommentator Roar Stokke før kveldens «bunnoppgjør» mellom Manchester United og Liverpool.

Ifølge The Athletic og flere britiske medier blir det siste brasse-tilskuddet «avduket» på Old Trafford i kveld:

Casemiro, en 30-åring med CV-en full av pokaler, deriblant fem Champions League-titler, vil bli presentert for hjemmepublikummet, som samme kveld planlegger en demonstrasjon mot Glazer-familien.

Tidligere mandag tok Casemiro et emosjonelt farvel med Real Madrid.

– Jeg er glad for å kunne utvikle meg i en stor klubb som Manchester United, sier mannen med 63 landskamper.

– Det er mye større sjanse for at Casemrio kommer til å være god fra starten. United betaler mye for en rutinert spiller som har vunnet det meste i Real Madrid. Han kommer som en «ferdig spiller», som helt sikkert blir god i PL, sier Henning Berg, som legger til at «forhåpentligvis kan han gjøre de andre bedre».

– Jeg hadde håpet og trodd at samhandlingen skulle være på et bedre nivå, sier Berg om Uniteds katastrofale sesongstart: 1–2 mot Brighton og 0–4 mot Brentford.

Roar Stokke supplerer:

– Mange tror Casemiro er over toppen og kommer til Manchester for å sikre seg en god lønnspose. Jeg tror det motsatte.

– Jeg tror han kommer til å gjøre omgivelsene bedre og ser dette som en stor utfordring. United trenger spillere som går inn og løfter omgivelsene fra dag én. Og de har aldri fylt rollen etter Michael Carrick.

– Fred og Casemiro er en foretrukket duo for Brasil. De kan bli sterke sammen for United. Det styrker en lagdel med åpenbare mangler og gjøre typer som Bruno og Eriksen i stand til å fokusere mer på det kreative, sier Stokke.

Ajax-spilleren Antony kan være neste brasilianer som ankommer Old Trafford.

– Finter og fart i Æresdivisjonen, men takler han overgangen til turbofotballen i PL? Han er en spennende spiller individuelt, men klubben trenger vinnerskaller inn i garderoben. Hva har han som ikke Jadon Sancho har, som underpresterer etter overgangen fra Dortmund? spør Stokke.

Om kveldens kamp sier Henning Berg følgende – med United-briller på:

– United må ha et bra forsvarsspill, ellers blir det kjempetrøbbel. Spiller man naivt, da kommer Liverpool til å drepe dem på kontringer. Man må ha balanse i hvordan angriper og forsvarer seg.