Haaland om de siste månedene: − Det har ikke vært enkelt

ULLEVAAL STADION (VG) For første gang siden i fjor høst stilte Erling Braut Haaland (21) opp for pressen på norsk jord. Men jærbuen var heller ordknapp da han fikk spørsmål om overgangen til Manchester City.

Saken oppdateres!

– Det har vært tøffe måneder. Det har ikke vært enkelt. Jeg har gjort det jeg kan for Dortmund i to og et halvt år. Samtidig har jeg gjort det beste jeg kan for klubben, sier Haaland, som ikke ville si noe om status på overgangen til City.

– Jeg vil ikke si så mye mer. Men slik er det. Jeg kan ikke klage. Jeg liker livet mitt, sier Haaland i det han blir bedt om å utdype.

Ved siden av seg hadde Haaland landslagssjef Ståle Solbakken. Han innledet pressekonferansen på denne måten:

– Vi er fortsatt slik at det er noen ting vi må ha respekt for. Det er at Erling ikke er presentert i sin nye klubb. Med respekt for klubben han skal presenteres for, er det slik at den nyheten får klubben ta. Dette er ingen normal situasjon for hverken Erling eller oss, sa Solbakken innledningsvis på pressekonferansen.

PÅ PLASS PÅ ULLEVAAL: Erling Braut Haaland.

Den ferske Manchester City-spilleren har ennå hatt til gode å uttale seg etter at overgangen, som gjør 21-åringen til en av verdens best betalte fotballspillere, ble bekreftet for drøye tre uker siden.

Siden den gang har han avsluttet sesongen med Borussia Dortmund, unnet seg en liten ferie og reist til Norge for å spille med flagget på brystet.

Ved forrige landslagssamling ble 21-åringen skjermet fra pressen. Dette ble av NFF begrunnet med situasjonen Haaland sto i, hvor han skulle velge sin neste arbeidsgiver.

Siden den gang har valget som kjent falt på Manchester City, hvor han har skrevet under en femårskontrakt. Pep Guardiolas menn vant kampen om signaturen i kamp med blant andre Real Madrid, Barcelona og Bayern München.

Overgangssummen skal være på et sted mellom 600 og 750 millioner kroner, ettersom de blå fra Manchester utløste utkjøpsklausulen Haaland hadde i kontrakten med Dortmund. Midt i prosessen mistet også Braut Haaland agenten Mino Raiola, som døde 54 år gammel.

– Det har vært veldig tungt, så det vil jeg ikke snakke om, sier Haaland kort om angentens død, sa Haaland på pressekonferansen.

Braut Haaland og resten av landslaget skal i aksjon i Nations League mot Serbia, Sverige ganger to og Slovenia de kommende ukene.

– Jeg gleder meg til fire kamper. Det er alltid kjekt å være med landslaget. Vi har noe på gang her. Jeg er veldig motivert og gleder meg voldsomt, sier Haaland, som også bekrefter at han er helt skadefri inn i denne samlingen.

Jærbuen har slitt mye med skader denne sesongen. Det er han selv langt fra fornøyd med.

– Skadesituasjonen har ikke vært optimal. Jeg har funnet ut mye ut i fra de behandlingene jeg har gjort. Jeg har fortsatt spilt noen kamper og scoret noen mål, så det har ikke vært katastrofalt.

Zlatan Ibrahimovic er ute med en langtidsskade, noe som snyter Haaland for superduellen mot svensken når Norge møter Sverige. Men Haaland tror muligheten snart vil by seg igjen.

– Sånn er det. Jeg tror ikke han gir seg med det første, så det kommer sikkert nye muligheter. At han sannsynligvis vil fortsette, sier mye om han. Han er «gal». Han er nok eldre enn flere i dette rommet, så at han kan fortsette på dette nivået er helt spinnvillt.